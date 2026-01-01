Logo
Ухапшене двије особе због разбојништва над радником шумског газдинства у Рогатици

СРНА

01.01.2026

12:59

1
Policija Republike Srpske
Фото: АТВ

Полиција је ухапсила лица чији су иницијали Н.А. и Д.А. из Рогатице због физичког напада и разбојништва над радником шумског газдинства.

Лица су осумњичена да су јуче у Рогатици напала радника шумског газдинства иницијала М.М, те му одузела мобилни телефон и кључеве од возила у власништву газдинства из којег су украла термовизијски осматрач, камеру и двоглед, саопштено је из Полицијске управе Istočно Сарајево.

Осумњичени су возило оставили на подручју општине Рогатица.

Они се терете за кривична дјела разбојништво и тјелесна повреда.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

Коментари (1)
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Тешка несрећа код Дервенте, погинуо возач аутомобила

5 ч

0
Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

Хроника

Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

6 ч

0
Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3

Хроника

Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3

22 ч

0
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Хроника

Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

1 д

0
