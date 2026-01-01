Ухапшене двије особе због разбојништва над радником шумског газдинства у Рогатици

Извор:
Полиција је ухапсила лица чији су иницијали Н.А. и Д.А. из Рогатице због физичког напада и разбојништва над радником шумског газдинства.
Лица су осумњичена да су јуче у Рогатици напала радника шумског газдинства иницијала М.М, те му одузела мобилни телефон и кључеве од возила у власништву газдинства из којег су украла термовизијски осматрач, камеру и двоглед, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Осумњичени су возило оставили на подручју општине Рогатица.
Они се терете за кривична дјела разбојништво и тјелесна повреда.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
