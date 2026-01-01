Ових 6 симптома указују на проблеме с плодношћу

Извор:
Желите да имате дијете? Без обзира желите ли да затрудните сада или планирате потомство у будућности сигурно се питате хоће ли све бити у реду од зачећа до порођаја.
Неплодност је дијагноза с којом се данас суочава чак 10-15% парова.
Према Свјетској здравственој организацији, неплодност је дефинисана као немогућност остваривања трудноће након најмање годину дана редовних незаштићених полних односа.
Неки стручњаци у ширу дефиницију укључују и немогућност зачећа након шест мјесеци код жена старијих од 35 година. Ако се то не догоди у овом року, можда имате проблем.
Ако примијетите било који од наведених симптома, назовите свог гинеколога, како би се утврдило да ли заиста постоји проблем.
1. Изостанак менструације
Ако сте узимали контрацепцију, вашем тијелу ће можда требати неколико мјесеци да се регулише и поновно почне да овулира. Али ако након три мјесеца не добијете менструацију, обратите се љекару.
"Изостанак менструације сугерише да жена нема овулацију и да има мале шансе да затрудни без помоћи", каже Лорна Маршал, репродуктивна ендокринолошкиња.
Рјешење би могло бити једноставно као свакодневно узимање таблете за подстицање овулације; ако то не успије, сљедећи кораци су лијекови у ињекцијама, интраутерина инсеминација (ИУИ) или ин витро оплодња (ИВФ).
2. Нередовне менструације
Ако менструацију не добијате редовно, можда никада нећете знати када ћете или хоћете ли овулирати.
"Циклуси који се јављају спорадично указују на основни поремећај повезан с овулацијом, што може учинити зачеће врло изазовним", каже Шоива Талебиан, репродуктивна ендокринолошкиња за "Парентс".
Иако могу да постоје различити разлози за нередовне менструације, неки од њих могу бити посљедица већих поремећаја, додаје др Талебиан.
"Разлози су слични потпуном изостанку менструације: синдром полицистичних јајника (ПЦОС), поремећаји штитасте жлијезде и хипоталамичке аменореје", каже она.
Нередовни циклуси такође могу бити знак смањене резерве јајника узроковане ендометриозом или раним престанком рада јајника.
3. Крварење између менструација
Требало би да крварите само кад имате менструацију.
"Кварење између циклуса или након сношаја може указивати на полип или фиброид материце или лезију врата матернице", каже др Талебиан.
Осим проблема с трудноћом, гинеколог би требало да се увјери да ови симптоми не указују на нешто озбиљније попут рака, иако је то ријетко случај.
4. Врло обилне менструације
Ако сваких сат времена трошите више од једног улошка или тампона, ако примијетите јако велике крвне угрушке или крварите дуже од седам дана, ваша је менструација необично обилна.
"Ово може бити знак миома материце", каже Марси Ф. Магвајер, репродуктивна ендокринолошкиња.
"Обилне менструације такође су повезане са одређеним поремећајима крварења или ендокриним абнормалностима."
Фиброиди се могу смањити или уклонити ако онемогућују трудноћу, а поремећаји крви могу да се лијече љековима.
5. Бол у карлици
Ако имате јаке грчеве, болове током циклуса или нелагоду након интимног односа, могуће је да је узрок ендометриоза.
"Код ендометриозе, ткиво које би требало да облаже шупљину материце налази се изван матернице у карлици", каже др Мегвајер. "Ендометриоза може довести до стварања ожиљака на структурама карлице, смањења плодности и повећања ризика од ванматерничне трудноће."
Осим тога, др Маршал каже: "Ендометриоза може да смањити дистрибуцију јајних ћелија жене, па можемо препоручити бржу процјену и лијечење."
Међутим, ако имате болове у карлици са температуром и абнормалним исцјетком, то би могао бити знак инфекције, која такође може да доведе до ожиљака ако се не лијечи.
"Инфекција карлице излаже жену значајном ризику од зачепљења јајовода", каже др Маршал.
"Тест како би се видјело јесу ли јајоводи проходни треба да се уради убрзо након што пар почне да покушава зачеће."
6. Кратки циклуси и благо крварење
Ако су вам циклуси стално краћи од 18 дана, могуће је да немате овулацију или не производите довољно прогестерона за одржавање трудноће, ако до ње дође. Љекар може да уради неке тестове како би провјерио ниво ваших хормона и видио постоји ли проблем.
Важно је знати да ако имате проблема са зачећем након покушаја незаштићеног полног односа током једне године или 6 мјесеци ако имате 35 и више година, можете се обратити гинекологу за помоћ.
Осим тога, ако имате било какве симптоме као што су нередовне менструације, изостанак менструације или крварење између менструација, такође је важно да посјетите гинеколога, преноси б92.
