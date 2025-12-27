Logo
Овај уобичајени прехрамбени састојак може обликовати здравље дјетета за цијели живот

27.12.2025

09:49

Фото: Unsplash

Научници су открили да уобичајени прехрамбени емулгатори које су конзумирале мајке мишева мијењају цријевни микробиом потомака већ у првим недјељама живота.

Ове промјене су ометале нормалан развој имунског система, доводећи до дуготрајног запаљења. У одраслом добу, потомци су били подложнији цријевним поремећајима и гојазности.

Налази сугеришу да прехрамбени адитиви могу имати скривене, трајне ефекте и код особа које их нису конзумирале директно.

Истраживачи из Пастеровог института и Француског националног института за здравље и медицинско истраживање (Инсерм) открили су да кад мишје мајке конзумирају дијететске емулгаторе може доћи до негативног утицаја на цревну микробиоту њихових потомака.

Ове ране промјене код цријевних бактерија су повезане са већим ризиком од хроничних запаљењских болести цријева и гојазности касније у животу. Резултати указују на могуће здравствене ефекте који се протежу кроз генерације, и наглашавају потребу за истраживањем на људима, нарочито ради разумијевања како изложеност емулгаторима у раном животу може утицати на дугорочно здравље.

Емулгатори су адитиви који се нашироко користе у прерађеној храни како би се побољшала текстура и продужио рок трајања. Уобичајени су у млијечним производима, пецивима, сладоледу и неким млијечним формулама за бебе у облику прашка. Упркос њиховој распрострањеној употреби, научници и даље знају релативно мало о томе како ове супстанце утичу на људско здравље, а нарочито о утицају на цријевну микробиоту.

У студији су женским мишевима дата два често коришћена емулгатора, карбоксиметил целулоза (Е466) и полисорбат 80 (Е433), почевши десет недеља прије трудноће и даље током трудноће и дојења. Истраживачи су затим испитали цријевну микробиоту потомака, који сами никад нису директно конзумирали ове емулгаторе.

Резултати показују да су младунци доживјели значајне промјене у цријевним бактеријама током првих недјеља живота. Овај период је посебно важан јер мајке природно преносе дио своје микробиоте потомцима путем блиског контакта.

Поремећена цријевно-имунска комуникација

Измијењена микробиота је укључивала веће нивое бактерија са бичевима, за које је познато да активирају имунски систем и подстичу запаљење. Истраживачи су такође уочили да већи број бактерија ступа у близак контакт са зидом цријева.

Овај процес, описан као бактеријски ''напад“, изазвао је затварање одређених цријевних путања раније него што је нормално. Те путање обично омогућавају малим фрагментима бактерија да пређу цријевну баријеру како би их имунски систем препознао и научио да толерише микробиоту тијела.

Кад су се ове путање прерано затвориле код дјеце мајки изложених емулгаторима, комуникација између цријевне микробиоте и имунског система била је поремећена.

Док су животиње достизале одрасло доба, овај поремећај је довео до претјерано активног имунског одговора и хроничне инфламације, значајно повећавајући ризик од запаљењских болести цријева и гојазности.

Студија повезује ране промјене микробиоте код мишева, чак и без директне конзумације емулгатора, са већом вјероватноћом за развој ових хроничних стања касније у животу.

Импликације по здравље људи

''Битно је да боље разумијемо како оно што једемо може утицати на здравље будућих генерација. Ови налази наглашавају колико је важно регулисати употребу прехрамбених адитива, нарочито у формулама за бебе, које често садрже такве адитиве и конзумирају се у критичном тренутку за успостављање микробиоте“, кажу истраживачи.

''Желимо да наставимо ово истраживање са клиничким испитивањима ради изучавања преноса микробиоте од мајке на дијете, како у случајевима исхране мајки са или без прехрамбених адитива, тако и у случајевима кад су бебе директно изложене овим супстанцама у млијечним формулама“, преноси Science Daily.

