Нова студија открива: Да ли је говедина стварно непријатељ срца?

26.12.2025
09:41
Коментари:0
Говедина и друго црвено месо деценијама се сматрају ризичним за здравље срца и крвних судова. Засићене масти, холестерол и навике припреме меса редовно су се помињали као главни фактори ризика.
Говедина и друго црвено месо деценијама се сматрају ризичним за здравље срца и крвних судова. Засићене масти, холестерол и навике припреме меса редовно су се помињали као главни фактори ризика.
Ипак, нова студија са Државног универзитета Пенсилваније поново преиспитује ту претпоставку, и резултати наводе да умјерени унос немасне, непрерађене говедине, ако је укључен у уравнотежену медитеранску исхрану, не мора да подиже ризик од срчаних болести на начин како се то раније сматрало, преноси SciTechDaily.
Истраживачи су у контролисаним условима пратили 30 здравих младих испитаника кроз четири различита режима исхране, при чему је сваки режим трајао четири седмице, уз паузу између њих. На тај начин су елиминисали разлике које би могле да настану због индивидуалних разлика између учесника.
Свијет
Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу
Према једном од режима, испитаници су конзумирали типичну америчку исхрану са свакодневном порцијом масније говедине, док су у другим режимима слиједили медитеранску исхрану са различитим количинама немасне говедине — од врло мале до умјерене — а уз обиље поврћа, маслиновог уља, воћа и цијелих житарица.
Кључни показатељ који су научници мјерили био је ниво метаболита ТМАО (триметиламин-Н-оксид) у крви, урину и фецесу, за кога су претходне студије сугерисале да је повезан са повећаним ризиком од кардиоваскуларних болести. Оно што је ново у овим резултатима јесте чињеница да у исхрани са медитеранским режимом и немасном говедином ниво ТМАО није био већи него у прехрани без говедине, а био је нижи него у режиму са стандардном америчком исхраном са маснијим месом.
Аутори наглашавају да то не значи да је дозвољено конзумирати велике количине говедине — као на примјер масни одрезак — и очекивати исте резултате. Студија указује да је важан контекст цјелокупне исхране: у комбинацији са поврћем, здравим мастима и разноврсном биљном храном, умјерен, немасни комад говедине може да се уврсти у здрав режим без значајног повећања ризика.
Такође, у овој студији није само посматран ТМАО — истражени су и други показатељи здравља, укључујући разноликост цријевне микробиоте.
Савјети
Овај сок чудесно обнавља плућа пушача
Занимљиво је да медитерански режими, без обзира на присуство говедине, доводе до веће разноврсности микробиома у цријевима у поређењу са типичном западњачком исхраном. То указује на то да квалитативна структура исхране — поврће, воће, маслиново уље, влакна — има можда чак и већи значај него сама присутност меса.
Ипак, истраживачи упозоравају на ограничења: ово је мала студија, а учесници су били млади и генерално здрави. Не зна се како би резултати изгледали код особа са већ постојећим болестима срца, метаболизма или старијима. Није било испитивано ни прерађено месо, ни масни комади — студија се односила искључиво на немасну, непрерађену говедину у контексту медитеранског режима.
Ова нова сазнања подстичу на преиспитивање тога како гледамо на говедину у исхрани. Умјесто ригидних правила "говедина = лоше за срце", важно је узети у обзир ширу слику: чиме испуњавамо остатак исхране, колико је она богата поврћем, здравим мастима, влакнима; да ли месо бирамо мудро — немасне, непрерађене комаде — и колико су порције умјерене, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
12
02
12
01
11
56
Тренутно на програму