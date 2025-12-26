Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу

26.12.2025
09:18
Коментари:0
Трудна мајка и њена нерођена беба погинули су након што је нападнута каменом на паркингу.
Брат Дајан Милер потврдио је трагичне вијести у четвртак увече, рекавши да је њихова породица остављена "уништена". Милерова (30) такође је имала осмомесечног сина.
Полиција Вашингтона отворила је истрагу о убиству.
Свијет
Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова
Осумњичени седамнаестогодишњи младић је раније оптужен за наношење тешких тјелесних повреда и кршење јемства.
Наводи се да је током свађе 17-годишњак бацио камен на возило, које је пролетело кроз отворени прозор на страни сувозача, ударивши 30-годишњу трудницу у главу и наневши јој фаталне повреде.
"Све што сам чуо је да је дошло до свађе и моја сестра им је рекла да оду, а док су се возили, неко је бацио циглу кроз прозор. Она то није ни видјела. Погодио ју је право у слијепочницу", рекао је брат настрадале жене, преноси Србија данас.
Љубав и секс
2 ч0
Свијет
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму