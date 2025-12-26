Logo
Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу

26.12.2025

09:18

Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу
Фото: Pexels

Трудна мајка и њена нерођена беба погинули су након што је нападнута каменом на паркингу.

Брат Дајан Милер потврдио је трагичне вијести у четвртак увече, рекавши да је њихова породица остављена "уништена". Милерова (30) такође је имала осмомесечног сина.

Полиција Вашингтона отворила је истрагу о убиству.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Свијет

Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова

Осумњичени седамнаестогодишњи младић је раније оптужен за наношење тешких тјелесних повреда и кршење јемства.

Наводи се да је током свађе 17-годишњак бацио камен на возило, које је пролетело кроз отворени прозор на страни сувозача, ударивши 30-годишњу трудницу у главу и наневши јој фаталне повреде.

"Све што сам чуо је да је дошло до свађе и моја сестра им је рекла да оду, а док су се возили, неко је бацио циглу кроз прозор. Она то није ни видјела. Погодио ју је право у слијепочницу", рекао је брат настрадале жене, преноси Србија данас.

