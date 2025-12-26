Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

Извор:
Танјуг
26.12.2025
09:00
Широм Грчке пољопривредници настављају да хиљадама трактора блокирају путеве, који су остављени проходни у најмање једној траци, а кључне одлуке о наставку протеста биће донијете овог викенда, преноси данас "Катимерини".
Пољопривредници истичу да "нису добили никакве конкретне гаранције од владе" да ће њихови захтјеви бити испуњени, због чега и даље остају на барикадама.
Према ријечима пољопривредника, на аутопуту Е65 је паркирано око 3.000 трактора, али саобраћај није поремећен, јер су једна или двије траке остављене отворене за саобраћај на свим националним путевима, што омогућава несметано кретање током божићних празника, који се у Грчкој обиљежавају по грегоријанском календару.
Како је најављено, пољопривредници ће сутра у 12.00 сати, на блокади код Никеје, донијети одлуку о наставку протеста.
- Овај састанак је претходница националног састанка који се очекује до недеље - казали су пољопривредници, истичући да ће се на том састанку одлучити да ли ће се и како блокаде појачати.
Никеја се сматра "барометром" пољопривредних блокада, јер је највећа у земљи и окупља највише људи.
Грчка влада је истакла да је од 27 захтјева пољопривредника "16 решено, четири су у разматрању, док седам не може бити задовољено", али пољопривредници инсистирају да су потребни "конкретни одговори" и смислен дијалог са владом.
Пољопривредници у Грчкој протестују због кашњења исплата субвенција из ЕУ, надокнада које им држава дугује, реструктурирања дуга, набавке горива без пореза и пакета мјера за рјешавање тешких околности које су их задесиле ове године.
