Предсједник фудбалског клуба пронађен мртав

АТВ

17.03.2026

12:21

Фото: Танјуг/АП

Христо Бургазлијев (57), први човјек Фудбалског клуба Поморје, донедавног друголигаша Бугарске, пронађен је мртав.

Језиве фотографије из центра Бургаса, познатог љетовалишта, обишле су планету. Аутомобил је стајао паркиран, а у њему је било беживотно тијело првог човјека Поморја.

Тамошњи медији преносе да прво није било познато да ли се ради о убиству или не. Али, тужилаштво је отклонило све дилеме, огласило се и потврдило да је према свим прикупљеним доказима са лица мјеста ради о самоубиству, преносе портал Гол.бг. Могло је да буде још жртава, јер је метак само пуком срећом прошао поред радника у продавници која је у близини. Трагедија се догодила усред дана.

"У овој фази расположиви извори доказа доводе до закључка да је ријеч о самоубиству", рекао је окружни тужилац Бургаса Георгиј Чинев.

Стефан Смиљанић

Друштво

Геније из Новог Града запамтио хиљаду децимала броја ПИ

Тужилац је објаснио да је Бургазијев пуцао себи у десну слијепоочницу док је сједио на мјесту возача, док је метак пробио стакло аутомобила, улетио у оближњу продавницу кућне хемије и за длаку промашио радницу. У близи су били рођаци предсједника поменутог клуба, као и његов тјелехранитељ, који је с њим углавном када носи носи новац у банку, али није био у аутомобили када је Бургазлијев себи одузео живот.

Како јављају бугарски медији, Бургазлијев није био дио криминалног миљеа. Он се у посљедње вријеме озбиљно задужио и имао финансијских проблема. Поморје је недавно било друголигаш у Бугарској. ​Бургазлијев је локални бизнисмен и власник мјењачница у Бургасу, као и власник бројних некретнина, преноси Спортињо.

