Предсједник фудбалског клуба пронађен мртав

Аутор:АТВ
17.03.2026
12:21
Коментари:0
Христо Бургазлијев (57), први човјек Фудбалског клуба Поморје, донедавног друголигаша Бугарске, пронађен је мртав.
Језиве фотографије из центра Бургаса, познатог љетовалишта, обишле су планету. Аутомобил је стајао паркиран, а у њему је било беживотно тијело првог човјека Поморја.
Тамошњи медији преносе да прво није било познато да ли се ради о убиству или не. Али, тужилаштво је отклонило све дилеме, огласило се и потврдило да је према свим прикупљеним доказима са лица мјеста ради о самоубиству, преносе портал Гол.бг. Могло је да буде још жртава, јер је метак само пуком срећом прошао поред радника у продавници која је у близини. Трагедија се догодила усред дана.
"У овој фази расположиви извори доказа доводе до закључка да је ријеч о самоубиству", рекао је окружни тужилац Бургаса Георгиј Чинев.
Друштво
Геније из Новог Града запамтио хиљаду децимала броја ПИ
Тужилац је објаснио да је Бургазијев пуцао себи у десну слијепоочницу док је сједио на мјесту возача, док је метак пробио стакло аутомобила, улетио у оближњу продавницу кућне хемије и за длаку промашио радницу. У близи су били рођаци предсједника поменутог клуба, као и његов тјелехранитељ, који је с њим углавном када носи носи новац у банку, али није био у аутомобили када је Бургазлијев себи одузео живот.
Како јављају бугарски медији, Бургазлијев није био дио криминалног миљеа. Он се у посљедње вријеме озбиљно задужио и имао финансијских проблема. Поморје је недавно било друголигаш у Бугарској. Бургазлијев је локални бизнисмен и власник мјењачница у Бургасу, као и власник бројних некретнина, преноси Спортињо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
38 мин0
Република Српска
38 мин0
Друштво
44 мин0
Љубав и секс
45 мин0
Најновије
Најчитаније
12
54
12
53
12
53
12
43
12
40
Тренутно на програму