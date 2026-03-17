Нова превара у 4 корака краде све податке

Аутор:АТВ
17.03.2026
12:30
Стручњаци за сајбер безбједност издали су хитно упозорење због нове преваре која циља Гмаил кориснике путем сајта који вјерно копира Гугл дизајн.
Нападачи користе лукаву методу у четири корака како би убједили жртве да инсталирају злонамерни софтвер под маском заштите налога. Умјесто веће сигурности, овај алат тихо прикупља ваше лозинке, ГПС локацију и приватне контакте без вашег знања.
Превара почиње мејлом или СМС поруком која вас упозорава да ваш налог захтијева хитну провјеру идентитета. Када кликнете на линк, од вас се тражи да инсталирате такозвану прогресивну веб апликацију (ПВА) која сакрива адресну траку прегледача. На тај начин жртва добија утисак да користи праву Гугл апликацију, док заправо даје хакерима приступ свом клипбоарду и свим унијетим подацима.
Истраживачи из компаније Малваребајтес Лабс наглашавају да је ова метода изузетно опасна јер успешно заобилази уобичајене знаке упозорења. Злонамјерни алат може пресретати чак и једнократне верификационе кодове који служе за двофакторску аутентификацију. То значи да нападачи могу ући у ваш Гмаил чак и ако имате укључену додатну заштиту путем кода.
Почетком 2026. године забиљежен је нови талас напада који користи вјештачку интелигенцију за генерисање уверљивих гласовних позива. Преваранти се путем телефона представљају као Гугл подршка како би вас навели да потврдите лажни безбједносни упит на екрану. Овакав приступ ствара огроман притисак на корисника који у тренутку непажње може остати без приступа банковним апликацијама и друштвеним мрежама.
Хакери злоупотребљавају и легитимне сервисе као што је Гугл Таскс да би њихове поруке заобишле спам филтере. Цијели процес се завршава лажном потврдом да је ваш налог сада безбједан, док су ваши подаци већ послати на екстерни сервер под контролом криминалаца. Будите опрезни и никада не инсталирајте апликације са сајтова који вам стигну путем непровјерених порука, пише Телеграф.
