Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова

Извор:
СРНА
26.12.2025
09:01
Руске снаге противваздушне одбране уништиле су 77 украјинских дронова, саопштено је из Министарства одбране Русије.
У саопштењу се наводи да су од тог броја 34 дрона оборена изнад Волгоградске области, пет изнад Републике Крим, по три изнад Московске области и Црног, те један изнад Азовског мора.
"Један оборени дрон летио је у правцу Москве", наводи се у саопштењу.
Претходне ноћи, руска противваздушна одбрана пресрела је 141 украјинску беспилотну летјелицу, преноси портал "Баха".
