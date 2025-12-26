Logo
Large banner

Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова

Извор:

СРНА

26.12.2025

09:01

Коментари:

0
Руски ПВО уништио 77 украјинских дронова
Фото: Tanjug / AP

Руске снаге противваздушне одбране уништиле су 77 украјинских дронова, саопштено је из Министарства одбране Русије.

У саопштењу се наводи да су од тог броја 34 дрона оборена изнад Волгоградске области, пет изнад Републике Крим, по три изнад Московске области и Црног, те један изнад Азовског мора.

Ротација полиција

Свијет

Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

"Један оборени дрон летио је у правцу Москве", наводи се у саопштењу.

Претходне ноћи, руска противваздушна одбрана пресрела је 141 украјинску беспилотну летјелицу, преноси портал "Баха".

Подијели:

Таг:

PVO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Кошарка

Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

3 ч

0
Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

Свијет

Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

3 ч

0
Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

Свијет

Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

3 ч

0
Илон Маск

Свијет

Маск: Главни град Белгије више није белгијски

3 ч

0

Више из рубрике

Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

Свијет

Колапс у Грчкој: Пољопривредници тракторима даље блокирају путеве широм земље

3 ч

0
Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

Свијет

Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

3 ч

0
Илон Маск

Свијет

Маск: Главни град Белгије више није белгијски

3 ч

0
Хеликоптер

Свијет

При паду хеликоптера страдало пет особа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner