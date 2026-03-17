Самохраном оцу Горану Петрушићу из Масловара потребна помоћ

Аутор:Биљана Стокић
17.03.2026
19:38
Коментари:0
Горан Петрушић прије двије године имао је тешку саобраћајну несрећу. Од тада је у инвалидским колицима. Наду да ће самохрани отац поново стати на своје ноге дали су му љекари у Нишу.
"Осјећам ноге. Имам грчеве који нису дали да атрофирају мишићи. Сад, има наде. Био сам у Нишу на прегледу гдје су рекли да дођем на рехабилитацију у трајању од три мјесеца", рекао је Горан Петрушић –Масловаре, Котор Варош.
Све то кошта око 40.000 марака. За Горана и његову породицу то је недостижан износ. Зато су пријатељи из Масловара и Прибинића покренули хуманитарну акцију.
"Сви смо добре воље да дамо своје личне доприносе. Познајемо и доста привредних субјеката који могу помоћи. Даћемо све од себе", рекао је Милорад Бојић, Масловаре, Котор Варош.
"Треба се одрадити хитно јер сваки дан развлачења је њему дан наде мање. И зато смо одмах кренули у акцију чим је извршен први преглед", рекао је Мирко Николић Прибнић, Теслић.
У помоћ добрих људи узда се и Горанова породица. О младићу сада брину мајка, отац и његов малољетни син.
"Сад кад је у колицима пуно је горе и за њега и за мене. Био сам све Бога молио, крстио се, и ишао сам у цркву, молио Бога да прохода", рекао је Виктор Петрушић Горанов син, 12 година.
"Само да нама Горан прохода па кад бих ноћас умрла. То бих највише вољела", рекла је Јованка Петрушић, Горанова мајка.
А сви они који су у могућности породици Петрушић могу помоћи уплатом на жиро рачун Горановог оца који видите на екрану. У Масловарама ће бити постављене и хуманитарне кутије. Сви се надају – средства ће што прије прикупити како би Горан поново стао на своје ноге.
UniCredit Bank
Зоран Петрушић
5352180007520524
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Тренутно на програму