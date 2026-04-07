Састанак Орбана и Венса: Мађарски премијер један од неколико истинских државника у Eвропи

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс рекао је премијеру Мађарске Виктору Орбану да Вашингтон сматра мађарског лидера једним од неколико истинских државника у Европи који могу да дјелују као миротворци.
- Ви сте један од истинских државника. Рекао бих један од тек неколико у Европи - истакао је Венс током састанка са Орбаном у Будимпешти.
Венс је нагласио да је Орбан и један од неколико званичника који могу да разговарају са људима широм свијета и да играју улогу "економског државника".
ОРБАН: ПОСЈЕТА ВЕНСА - ЗЛАТНА ПРИЛИКА И ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК
Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да је посјета потпредсједника САД Џејмса Дејвида Венса Будимпешти златна прилика и историјски тренутак.
- Златно доба, златна прилика! Задовољство ми је што сам се састао са потпредсједником САД Џејмсом Дејвидом Венсом у Будимпешти. Историјски тренутак, прва таква посјета у 35 година - објавио је Орбан на Иксу.
СРАМОТНО МИЈЕШАЊЕ БРИСЕЛА У ИЗБОРНИ ПРОЦЕС У МАЂАРСКОЈ
Мијешање ЕУ у процес парламентарних избора у Мађарској је срамотно, оцијенио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс.
- Један од разлога зашто смо овдје и дијелом разлог зашто ме је предсједник САД /Доналд Трамп/ послао овдје је то што мислимо да је заиста срамотан ниво мијешања бирократа ЕУ /у изборни процес у Мађарској/ - рекао је Венс током посјете Будимпешти.
Венс је нагласио да он неће говорити народу Мађарске како да гласа на изборима у недјељу, 12. априла, и позвао ЕУ да се исто тако понаша.
ВЕНС: ТРАМП И ОРБАН УЧИНИЛИ ВИШЕ ОД СВИХ ЗА РЈЕШАВАЊЕ УКРАЈИНСКОГ СУКОБА
Амерички предсједник Доналд Трамп и премијер Мађарске Виктор Орбан учинили су више од било кога другог када се ради о проналажењу рјешења за украјински сукоб, изјавио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс.
Он је током посјете Мађарској рекао да ће САД наставити да улажу напоре са циљем проналажења рјешења за сукоб у Украјини.
- Наставићемо да учествујемо у том процесу - навео је Венс.
Србија
12 ч0
Република Српска
12 ч0
Свијет
12 ч0
Бања Лука
12 ч1
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч1
Свијет
13 ч2
Свијет
15 ч0
