Драма у Истанбулу: Пуцњава код конзулата Израела, више мртвих

У пуцњави у близини зграде у којој је смјештен затворени израелски конзулат у Истанбулу данас су убијене три особе, док су два полицајца повријеђена, преносе свјетски медији.
Према извјештајима, до оружаног сукоба дошло је у непосредној близини објекта који се налази у важном пословном дијелу града, гдје су смјештена и сједишта највећих турских банака.
Телевизија НТВ наводи да је један нападач ухваћен рањен, док је други убијен.
Незваничне информације указују на то да су осумњичени отворили ватру на полицијске службенике који су осигуравали подручје око зграде. За сада није познато да ли је мета напада био израелски конзулат.
🚨 Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı.pic.twitter.com/sX9pVbKu08— Mahfil (@mahfildijital) April 7, 2026
Снимци агенције Ројтерс приказују тренутке пуцњаве, на којима се види полицајац како извлачи оружје и заузима заклон док одјекују хици. На снимку је забиљежена и особа која лежи на тлу обливена крвљу.
Подручје око израелског конзулата иначе је под сталним јаким полицијским надзором. Након инцидента, снимци приказују појачано присуство наоружаних полицијских снага које патролирају тим дијелом града.
Надлежне власти још увијек нису издале званично саопштење о мотивима напада нити о идентитету нападача, преноси Кликс.
