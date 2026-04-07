Саудијска Арабија затворила копнену везу с Бахреином

Из предострожности због могућих напада, Саудијска Арабија привремено је јутрос затворила за саобраћај Мост краља Фахда, који повезује земљу с Бахреином.
Одлука о затварању дошла је у тренутку појачаних тензија у регији.
Безбједносне службе процјењују да би инфраструктура у том подручју могла бити мета у случају даљње ескалације.
Мост, дуг око 25 километара, представља једину копнену везу између Саудијске Арабије и Бахреина те има велики значај за свакодневни промет људи и робе.
Затварање моста услиједило је након ескалације тензија, након што је амерички предсједник Доналд Трамп запријетио нападима на иранску инфраструктуру, док је Иран упозорио на "разорну" одмазду ако буду погођени његови цивилни објекти.
Подсјећамо, Трамп је током викенда дао ултиматум Ирану да отвори Хормушки мореуз те је запријетио да ће у супротном бомбардовати јавну инфраструктуру Ирана.
Трамп је изјавио да Иран има рок до уторка у 20:00 сати по источноамеричком времену (ЕТ) да постигне договор.
