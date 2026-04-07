Украјински дрон погодио школу: Шесторо повријеђених, међу њима петоро дјеце

Аутор:

АТВ
07.04.2026 12:06

Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Петоро дјеце је повријеђено у нападу украјинске беспилотне летјелице на школу у селу Велика Знаменка у Запорошкој области, саопштио је губернатор региона Јевгениј Балицки.

Он је на Телеграму написао да је општеобразовна школа у селу Велика Знаменка, у Каменско-Дњепровском општинском округу, била мета напада непријатељског дрона.

"Зна се да има шесторо повријеђених, од којих је петоро дјеце. Дјеца су хитно евакуисана у здравствену установу", истакао је он.

Додао је да је у директном контакту са оперативним службама.

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

Више из рубрике

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Свијет

Огласио се предсједник Ирана: 14 милиона људи је спремно да се жртвује у рату, и ја са њима

15 ч

0
Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

Свијет

Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

15 ч

0
Саудијска Арабија затворила копнену везу с Бахреином

Свијет

Саудијска Арабија затворила копнену везу с Бахреином

16 ч

0
Венс и Сијарто у Будимпешти

Свијет

Венс допутовао у Будимпешту, дочекао га Сијарто

16 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

