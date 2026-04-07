Украјински дрон погодио школу: Шесторо повријеђених, међу њима петоро дјеце

Аутор:АТВ
Коментари:0
Петоро дјеце је повријеђено у нападу украјинске беспилотне летјелице на школу у селу Велика Знаменка у Запорошкој области, саопштио је губернатор региона Јевгениј Балицки.
Он је на Телеграму написао да је општеобразовна школа у селу Велика Знаменка, у Каменско-Дњепровском општинском округу, била мета напада непријатељског дрона.
"Зна се да има шесторо повријеђених, од којих је петоро дјеце. Дјеца су хитно евакуисана у здравствену установу", истакао је он.
Додао је да је у директном контакту са оперативним службама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму