Тужилаштво обуставило истрагу против Драшка Станивуковића

Аутор:Огњен Матавуљ
Бањалучко тужилаштво обуставило је истрагу против градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића и начелника Одјељења за просторно уређење градске управе Вука Вишекруне за ненамјенску потрошњу 1,7 милиона КМ из кредитних средстава, потврђено је за АТВ.
Истрага је вођена по пријави ПУ Бањалука, из априла 2024. године, због сумње да је Станивуковић починио кривично дјело обмана при добијању кредита, а Вишекруна злоупотребу службеног положаја или овлаштења.
”Донесена ја наредба о обустави истраге, јер је анализом доказа утврђено да пријављено дјело није кривично дјело”, наводе у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
Све се односило на градњу кружног тока на Булевару Цара Душана (код зграде Екватор), којом је измијењен режим саобраћаја у Бањалуци. Наиме, у пријави коју је ПУ Бањалука доставила тужилаштву наводило се да је Станивуковић, у име Града, потписао уговор о дугорочном кредиту у износу од 25 милиона марака за финансирање капиталних инвестиција, односно изградњи моста у насељу Долац.
Кредитом је тачно дефинисано и одређено на шта ће средства бити утрошена. У пријави се наводило да је дио средстава, односно 1.767.129 КМ, Станивуковић од 10. октобра 2023. до 6. марта 2024. године усмјерио на други пројекат који није био обухваћен кредитом, а ради се управо о кружној раскрсници код зграде Екватора.
”Анализом предмета је утврђено да средства нису ишла мимо намјене, како се то наводило у пријави, јер је кружна раскрница обухваћена истим пројектом за коју је кредит додијељен, односно за пројекат изградње моста на Доцу. Према томе, пријављено дјело није кривично дјело”, наводе у тужилаштву.
Додају да ни у поступању Вишекруне, који се сумњичио да је потписао документе који су у супротности са важећом документацијом, нема елемената кривичног дјела.
