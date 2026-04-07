Појачане мјере безбједности у Бањалуци

Бројне полицијске снаге налазе се у центру Бањалуке гдје се очекује долазак сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег.

Недалеко од Банског двора налазе се оклопна возила САЈ-а и униформисани припадници МУП-а.

Како јавља реопртер АТВ-а, приликом доласка Трампа неће бити дозвољени ни пјешацима да се приближе.