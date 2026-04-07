Појачане мјере безбједности у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бројне полицијске снаге налазе се у центру Бањалуке гдје се очекује долазак сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег.
Недалеко од Банског двора налазе се оклопна возила САЈ-а и униформисани припадници МУП-а.
Како јавља реопртер АТВ-а, приликом доласка Трампа неће бити дозвољени ни пјешацима да се приближе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму