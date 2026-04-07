Бахатост у Бањалуци: Возач уништио фасаду зграде па побјегао

Колико бахатост појединих возача узима маха, најбоље показује примјер из насеља Ада гдје је јуче уништена фасада на згради.
- Непознати возач јуче се паркирао изнад зграде у улици Палих бораца број 11 иако има довољно паркинг мјеста. Недуго након тога поново је сјео у свој аутомобил и буквално уништио фасаду зграде. С обзиром да је аутомобил био паркиран на зеленој површини која је натопљена водом, он је проклизавао у мјесту због чега је блато отишло на фасаду и прозоре на првом спрату - наводе огорчени мјештани ове зграде за "Глас Српске", који су након тога позвали и полицију.
Како истичу полиција је изашла на лице мјеста, обавила увиђај, а након тога позвали су и комуналце који су рекли да овај случај није у њиховој надлежности.
Станари ове зграде огорчени су потезом за сада непознатог возача.
- Човјек је сјео у аутомобил и отишао као да се ништа није десило. Како нам се чини, аутомобил је имао стране регистарске ознаке. Не можемо да вјерујемо да има овако бахатих и безобразних људи - поручују станари зграде који наводе да ће на крају они из свога џепа бити приморани да фасаду врате у пријашње стање иако би то требао да уради онај који ју је и уништио.
