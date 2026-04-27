Обустављена истрага о мистериозној смрти Јосипа Кракића код Бањалуке!

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци донијело је наредбу о неспровођењу истраге о смрти хрватског држављанина Јосипа Кракића (24), који је 12. фебруара 2023. пронађен мртав у шуми недалеко од куће своје баке у Мишином Хану код Бањалуке.
Случај је, како сазнаје АТВ, званично закључен као самоубиство...
”ОЈТ Бањалука је 10. марта донијело тужилачку одлуку - наредбу о неспровођењу истраге поводом пријаве проналаска беживотног тијела Ј.К. јер је из пријаве и пратећих списа очигледно да пријављено дјело није кривично дјело”, рекла је за АТВ руководилац односа с јавношћу ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.
Са овом оцјеном се не слажу Јосипови родитељи Катарина Стјепановић и Маринко Кракић. Они су и раније изразили сумњу да је њихов син убијен и да је све намјештено да изгледа као самоубиство. Након одлуке тужилаштва породица је, преко адвоката Стевана Умљеновића, уложила притужбу тужилаштву. Очекују да ће тужилаштво преиначити одлуку и донијети наредбу о спровођењу истраге.
”На тужилачку одлуку уложена је притужба главном окружном јавном тужиоцу и у току је поступак по притужби”, рекла је Ђаковић Видовић.
Подсјетимо, Јосип је пронађен мртав са прострелном раном главе. Иако је био дешњак, пиштољ ”берета” је затечен поред његове лијеве руке. Обдукцијом је потврђено да се улазна рана налазила десној страни слијепоочнице. Утврђена су и нагњечења плућа за која није објашњено како су настала. То је код породице пробудило сумње.
У бакиној кући пронашли су опроштајно писмо. Његов садржај породица сматра чудним, а нарочито уводни дио у којем пише: ”Ја Јосип Кракић извршио сам самоубојство 10.02.2023. године. Све што сам имао у својем посједу остављам својој обитељи...”. Уз чудан садржај, писмо је погрешно датирано, јер се Јосип из куће удаљио 11.2.2023. године. Породица је дошла и до других сазнања које сматрају сумњивим, а о чему је АТВ детаљно писао.
У наредби о неспровођењу истраге тужилаштво је детаљно образложило зашто сматрају да у цијелом случају нема елемената кривичног дјела, наводећи да су сви докази цијењени појединачно и у међусобној вези. Ту се, како сазнајемо, издваја чињеница да су трагови барута пронађени на Јосиповим рукама и одјећи.
Положај пиштоља за тужилаштво није споран, јер улазна рана одговара дешњаку. Сумње нема ни по питању опроштајног писма јер је породица потврдила да је написано Јосиповим рукописом. Такође, како наводе, нису пронађени ни докази који упућују на присуство ”треће особе” која је могла да почини кривично дјело.
По оцјени тужилаштва у дијеловима су противрјечне изјаве Јосиповог оца, сестре и осталих свједока. Сматрају и да су контрадикторне изјаве оца и свједока које се тичу времена када је наводно сумњива особа виђена у селу. Сходно свему наведеном, као и налазима обдукције и увиђаја, тужилаштво сматра да у конкретном случају нема елемената кривичног дјела и да је смрт самоубилачког поријекла.
