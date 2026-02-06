Мистериозно (само)убиство Јосипа Кракића: Истрага није окончана, свједоци саслушани

Аутор:Огњен Матавуљ
Истрага о смрти Јосипа Кракића (24) из Војнића код Карловца, који је 12.2.2023. године пронађен мртав у шуми у Мишином Хану код Бањалуке, није окончана и предмет се налази у раду, речено је за АТВ у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
Као што је АТВ писао Јосипови родитељи Катарина Стјепановић и Маринко Кракић увјерени су да је њихов син убијен и да је све намјештено и инсценирано да изгледа као самоубиство. Јосип је нестао 11.2.2023. године, дан након што је дошао у изненадну посјету код баке и дједа. Сутрадан је у шуми у засеоку Валентићи пронађено његово тијело.
Јосипова мајка Катарина Стјепановић за АТВ прича да је породица, у соби у којој је њен син ноћио код баке, пронашла згужвано опроштајно писмо, чудног садржаја.
”Најчуднији је уводни дио, који гласи: ”Ја Јосип Кракић извршио сам самоубојство 10.02.2023. године. Све што сам имао у својем посједу остављам својој обитељи...”. Никада нисам чула да је неко тако писао опроштајно писмо?! То је сумњиво. Рукопис јесте Јосипов, али се по потезима на папиру види да је то писано у страху, вјероватно под присилом. На два мјеста сам препознала нешто што ми говори да је то био сигнал да то није својевољно написано”, истиче мајка.
Уз необјашњене повреде на тијелу и друге нелогичности, сумње да је Јосип убијен код породице је изазвао позив који је његова сестра Ивана запримила оног дана када је са оцем Маринком кренула ка Бањалуци да траже брата и пријаве нестанак.
”Нисмо ни границу прешли назвала је рођака из Ријеке и рекла: ”Мама и ја плачемо, нема Јосипа”. То ми је било чудно и питао сам: ”Како ти знаш да га нема, кад ми то не знамо?”. Након тога је прекинула везу. То је нејасно! Ми смо се надали да ћемо Јосипа пронаћи живог, а оне су га већ оплакивале”, прича Јосипов отац Маринко Кракић, тврдећи да су касније дошли до сазнања да је рођака знала да ће Јосип страдати.
Појашњава да је седмицама прије тога иста рођака позивала Јосипа да дође код ње у Ријеку, иако се раније нису посјећивали. Јосип је живио у студентском дому у Загребу, гдје је имао цимера из Ријеке. Аутобусом је 3. фебруара отишао код рођаке, а она му је претходно тражила да фотографише бус карту и кофер, да би била сигурна да ће доћи. Такође му је написала да ће, када дође у Ријеку, она морати ”нестати на сат и по”.
”Она је медицинска сестра и касније смо сазнали да му је, без рецепта, давала таблете за смирење. На питање зашто му је то дала, испричала је три различите приче, а након тога нас је блокирала”, наводи Маринко који је увјерен да је рођака њеног сина уплела у нешто илегално.
Јосип се у Загреб вратио 5. фебруара. Три дана касније мајци је написао поруку: ”Је л` кући све у реду?”. Тада је рекао да ће 10. фебруара доћи кући у Војнић, јер је имао заказано код стоматолога. Умјесто тога, без најаве је изненада отишао код баке и дједа у Мишин Хан...
”Такве поруке никада није слао... Сумњамо да је због нечега мислио да је породица у опасности од некога или му је пријећено да нешто мора да уради. Све се одиграло на релацији Ријека - Загреб - Бањалука. Неко га је вјероватно превезао до Бањалуке јер нема бус карте, које је обично чувао, а постоји карта од Бањалуке до Мишиног Хана”, каже мајка Катарина, наводећи да ће истина кад-тад изаћи на видјело.
Породица је све сумње саопштила тужилаштву, те су предложили да се уради допуна обдукције, као и саслушања више свједока. На упит АТВ-а у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци наводе да је, након проналаска тијела, дежурни тужилац био на лицу мјеста и обавио је увиђај заједно са полицијским службеницима ПУ Бањалука и дежурним мртвозорником.
”Након увиђаја тужилац је наложио полицијским службеницима ПУ Бањалука да предузму све потребне мјере и радње ради утврђивања свих околности у вези смрти Кракић Јосипа, те је издата наредбу за обдукцију. Извјештај о предузетим мјерама и радњама у вези са проналаском тијела полиција је тужилаштву доставила 20. марта 2023. године”, рекла је портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.
Она каже да је након достављања извјештаја, тужилац упутио захтјев ПУ Бањалука за допуну извјештаја.
”По приједлог адвоката оштећених у тужилаштву су саслушани отац и сестра Јосипа Кракића, који су том приликом предложили саслушање свједока. Поступајући тужилац је наложио да се изврше провјере и предложени свједоци су саслушани. У досадашњем току поступка није извршена додатна обдукција, а изузете су парафинске рукавице за потребе вјештачења. Предмет се и даље налази у раду, у фази утврђивања околности смрти Јосипа Кракића”, каже Ђаковић Видовић.
Узрок смрти је прострел главе хицем из пиштоља. Иако је Јосип дешњак, пиштољ је затечен поред лијеве руке, а улазна рана се налазила на десној страни слијепоочнице. Специјалиста судске медицине др Жељко Каран, који је урадио обдукцију, за АТВ каже да није био на лицу мјеста и да стоји иза свега што је написано у обдукционом записнику у којем је наведено да је с максималним степеном сигурности смрт саомубилачког поријекла.
”За мене ту нема дилеме. Радило се о прислону, са видљивом гарежи и типичном улазном раном у предјелу десне сљепоочнице. Подлив на оку је посљедица те повреде, јер је пукла кост базе лобање и то се јавља у таквим случајевима у склопу описане повреде”, каже Каран.
Када су у питању ситне повреде по лицу и на спољашњости обје шаке, Каран напомиње да је тијело пронађено у шуми и да кретање кроз грање може бити објашњење. За њега није спорна ни чињеница да је пиштољ пронађен поред лијеве руке, дешњака.
”Ако је пуцано у стојећем ставу, тијело се може затетурати, направити корак, два и наћи се у произвољном положају. Ту ништа није чудно. Било би проблематично да је пиштољ био у лијевој руци. То би био сигнал некакве намјештаљке, али овако постоје бројне могућности. Пиштољ, при паду, може да оствари контакт с неким дијелом тијела и и да се одбије. Ту је правило да правила нема”, истиче Каран.
По питању нагњечења плућа он каже да се не зна колико је та повреда стара, али наглашава да она нема везе са смртном посљедицом, а то је разорење мозга пројектилом из ватреног оружја.
”Постоји фотодокументација на којој је све видљиво. Ја не знам околности догађаја, не знам да ли је он био у сукобу с неким, не знам да ли је имао непријатеље, да ли је с неким био у завади, да ли се посвађао или потукао... То се обдукцијом не утврђује. То су друге ствари и неко други о томе треба да води истрагу”, истиче Каран.
