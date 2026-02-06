Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

06.02.2026
13:39
У улици Авде Сумбула у Општини Центар јуче, 5. Фебруара, запаљен је аутомобил.
Све се дешавало усред дана.На снимку се види како маскирани мушкарац прилази возилу голф.
У року од неколико секунди букнуо је пожар на возилу, а након тога мушкарац трчи у смјеру одакле је и дошао.
Према посљедњим информацијама, још увијек се трага за починиоцем.
"Аваз" је објавио снимак догађаја.
