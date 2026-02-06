Logo
Large banner

Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

06.02.2026

13:39

Коментари:

0
Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак
Фото: АТВ БЛ

У улици Авде Сумбула у Општини Центар јуче, 5. Фебруара, запаљен је аутомобил.

Све се дешавало усред дана.На снимку се види како маскирани мушкарац прилази возилу голф.

У року од неколико секунди букнуо је пожар на возилу, а након тога мушкарац трчи у смјеру одакле је и дошао.

лото

Свијет

Срећни датум вјенчања донио Русу милионе на лутрији

Према посљедњим информацијама, још увијек се трага за починиоцем.

"Аваз" је објавио снимак догађаја.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

zapaljen automobil

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Хроника

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

59 мин

0
Жена убијена у Нишу

Хроника

Ово је Александра убијена у Нишу

2 ч

0
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Перо и Јасмин ухваћени у краћи алуминијумских панела

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner