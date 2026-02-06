Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Извор:
АТВ
06.02.2026
13:10
Коментари:0
Четвородишња дјевојчица која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи у Булетићу код Теслића, а у којој су повријеђене њене двије сестре и отац Драган Малић, прикључена је на апарате за механичку вентилацију, речено је АТВ-у у УКЦ Републике Српске.
”Пацијентица је примљена са тешким вишеструким повредама и хоспитализована је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење. Прикључена је на апарате за механичку вентилацију и све даље прогнозе у вези са њеним здравственим стањем су крајње неизвјесне”, наводе у УКЦ Српске.
Отац и двије сестре су након несреће задржане у добојској болници ”Свети апостол Лука”, а степен њихових повреда засад није познат.
Ради се о породици коју живот није мазио и за коју Хуманитарна организација ”Срби за Србе” 19. фебруара у Теслићу организује ”Вече пријатеља” с циљем да се прикупи 30.000 КМ и помогне самохраном оцу Драгану Малићу да опреми токарску радионицу и коначно покрене посао код куће, како би могао да брине о своје три кћерке, будући да им је мајка преминула.
Хроника
Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму