Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Извор:

АТВ

06.02.2026

13:10

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери
Фото: АТВ

Четвородишња дјевојчица која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи у Булетићу код Теслића, а у којој су повријеђене њене двије сестре и отац Драган Малић, прикључена је на апарате за механичку вентилацију, речено је АТВ-у у УКЦ Републике Српске.

”Пацијентица је примљена са тешким вишеструким повредама и хоспитализована је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење. Прикључена је на апарате за механичку вентилацију и све даље прогнозе у вези са њеним здравственим стањем су крајње неизвјесне”, наводе у УКЦ Српске.

Отац и двије сестре су након несреће задржане у добојској болници ”Свети апостол Лука”, а степен њихових повреда засад није познат.

Ради се о породици коју живот није мазио и за коју Хуманитарна организација ”Срби за Србе” 19. фебруара у Теслићу организује ”Вече пријатеља” с циљем да се прикупи 30.000 КМ и помогне самохраном оцу Драгану Малићу да опреми токарску радионицу и коначно покрене посао код куће, како би могао да брине о своје три кћерке, будући да им је мајка преминула.

удес теслић

Хроника

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Тагови:

Породица Малић

Саобраћајна несрећа

Теслић

УКЦ Републике Српске

donatorsko veče

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

