Ухапшен Бањалучанин, у ауту крио 110 грама спида!

Извор:

АТВ

06.02.2026

10:39

Коментари:

0
Одузети спид
Фото: ПУ Бањалука

Горан Живановић (47) из Бањалуке ухапшен је синоћ након што је у његовом аутомобилу полиција пронашла и одузела 110 грама прашка, налик ”спиду”.

У ПУ Бањалука наводе да је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

”По наредби Основног суда у Бањалуци и уз сагласност тужилаштва извршен је претрес аутомобила ”фолксваген” којим је управљао осумњичени при чему је пронађено и одузето 110,2 грама бијелог праха налик спиду”, саопштила је ПУ Бањалука.

Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Живановић је полицији познат као вишеструки преступник. Уу више наврата је хапшен и пријављиван због провала у куће и станове и других имовинских деликата.

трговина дрогом

хапшење

спид

Бањалука

