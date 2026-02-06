Ухапшен Бањалучанин, у ауту крио 110 грама спида!

Извор:
АТВ
06.02.2026
10:39
Коментари:0
Горан Живановић (47) из Бањалуке ухапшен је синоћ након што је у његовом аутомобилу полиција пронашла и одузела 110 грама прашка, налик ”спиду”.
У ПУ Бањалука наводе да је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”По наредби Основног суда у Бањалуци и уз сагласност тужилаштва извршен је претрес аутомобила ”фолксваген” којим је управљао осумњичени при чему је пронађено и одузето 110,2 грама бијелог праха налик спиду”, саопштила је ПУ Бањалука.
Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Живановић је полицији познат као вишеструки преступник. Уу више наврата је хапшен и пријављиван због провала у куће и станове и других имовинских деликата.
Најновије
Најчитаније
14
08
14
02
13
56
13
52
13
50
Тренутно на програму