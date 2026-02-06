Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

Извор:
АТВ
06.02.2026
10:13
Д.В. (35) из Бањалуке ухапшен је јуче у оквиру оперативне акције "Амадеус", усмјереној на откривање и сузбијање кривичних дјела из области високотехнолошког криминалитета.
Како је саопштено из полиције, Бањалучанин се сумњичи се да је у периоду од новембра 2025. до јануара 2026. године приступао корисничким налозима различитих физичких лица на платформама за интернет клађење, те заказивао исплате новчаних средстава.
Наведено лице је потом у 16 наврата путем апликације за исплату новца заказивало исплате и подизало новац на двије локације у Бањалуци, чиме је прибавило материјалну корист у износу од око 6.457 КМ.
Приликом хапшења код Д.Б. је пронађена и одузета одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "марихуану", дигитална вага за прецизно мјерење и пвц сламка са остацима бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "спид".
"На основу наредби Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће у Бањалуци и путничког возила које користи лице Д.В. којом приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела", наводи се у саопштењу полиције.
Све мјере и радње у оквиру акције предузимају су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а против лица Д.В. ће након комплетирања и документовања предмета бити достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима "Неовлаштени приступ заштићеном компјутеру, компјутерској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради података" и "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
