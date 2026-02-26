Путници током лета слушали разговор пилота, имали су шта да чују

26.02.2026
Један путник остао је у чуду током лета из Денвера када је примијетио да се преко система за забаву у авиону емитује звук директно из кокпита – и то тако да сви у кабини могу да чују шта пилоти причају.
Умјесто музике или филма, током цијелог пута слушао је њихово неформално ћаскање, зачињено псовкама и личним темама.
Према његовим ријечима, чуо је комплетну комуникацију са контролом летења, али и опуштене разговоре пилота и копилота о породици, дјеци, предјелима изнад којих су летјели, па чак и о неким ранијим инцидентима за које није јасно да ли су икада званично пријављени.
"Било је ту свега, укључујући и псовке. Нисам могао да вјерујем да сви то можемо да слушамо“, навео је и запитао се да ли је то уобичајена пракса или тек необичан пропуст.
У расправи која се повела на платформи Reddit, многи корисници су истакли да то и није толика ријеткост – барем није била раније. Подсјетили су да су прије неколико деценија поједини авиони имали посебне аудио-канале путем којих су путници могли да прате комуникацију кокпита са контролом летења.
Неки су навели да је та могућност с временом нестала како су системи за забаву постајали модернији и сложенији. Ипак, појединци су признали да им је таква опција била занимљива, јер су понекад управо на тај начин први сазнавали информације о кашњењима, промјенама руте или лошим временским условима, преноси б92.
