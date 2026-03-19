Колико ће да поскупе вода и комуналне услуге у Приједору

19.03.2026
20:09
За фиксни дио рачуна комуналних услуга грађани ће сада умјесто пет издвајати седам и по марака, као и додатне двије марке за рачун водоснабдијевања.
Повећана је и цијена канализације за домаћинства, која сада износи 55 фенинга.
Док једни у новим цијенама виде додатни терет, други вјерују да је то тренутно једини начин за стабилно пословање ових предузећа.
„На ова примања катастрофа, ја не вежем крај са крајем, не. Ова пензија само до 15. 15 дана не знам шта рећи и како се спасити.“
„Код нас у Приједору до сада је било у реду што се тиче комуналија, воде и ово послова па ако треба мало и да се помогне нек се помогне", кажу грађани.
Захтјев за повећање цијена ових услуга у Удружење грађана „ДОН“ стигао је још у августу прошле године. Након вишемјесечних преговора постигнут је компромис како би се сачувао квалитет услуга ових предузећа.
„Мало је било више и разговора и преговора и борбе око свега овога али на крају смо ипак постигли консензус да иде одређено повећање, разлози заиста су овај пут и те како оправдан", каже Муриса Марић, директор Удружења грађана „ДОН“, Приједор.
До корекције цијена, поручују из управа, морало је доћи због драстичног поскупљења енергената и грађевинског материјала, али и повећања минималне плате, топлог оброка и регреса. Све то је сада како тврде услов за позитивно пословање.
„Ево задњих 10 дана дошло је до повећања цијена нафте, дакле морамо да се прилагођавамо, морамо на неки начин да обезбиједимо и нормалну текући ликвидност Предузећа", каже Далибор Грабеж, директор Комуналних услуга а.д. Приједор.
„Дошло је до повећања најниже плате гдје смо ми то морали све укалкулисати и издржали смо те ударе, међутим ево временом дође вријеме да морамо прилагодити цијену услуге пословању предузећа да бисмо једноставно опстали и да би то Предузеће нормално функционисало", рекао је Драгослав Кабић, директор „Водовода“, Приједор
Иако ће већи рачуни додатно оптеретити кућне буџете из Градске управе и комуналних предузећа увјеравају да ће ово поскупљење дугорочно осигурати стабилност и квалитет услуга за све грађане Приједора.
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
26
21
19
21
17
20
58
20
54
