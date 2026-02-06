Logo
Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

Извор:

Телеграф

06.02.2026

08:18

Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу
Фото: Танјуг

На магистралном путу код Вреоца данас се догодила тешка саобраћајна несрећа и према првим информација има страдалих и тешко повријеђених, сазанаје "Телеграф.рс".

Незгода се догодила јутрос око 7 сати.

магла бањалука

Друштво

Упозорење возачима: Густа магла смањује видљивост

У директном судару путничког возила и теретног камиона, према првим информацијама, живот су изгубиле двије особе, док је повријеђено дијете хитно превезено у болницу и један жена. Они су у тешком стању.

Узрок несреће биће познат након завршетка истраге и техничког прегледа возила, али се претпоставља да су клизав коловоз или неприлагођена брзина допринијели овој трагедији. Саобраћај је у прекиду.

(Телеграф.рс)

