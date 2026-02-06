Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

Извор:
Телеграф
06.02.2026
08:18
Коментари:0
На магистралном путу код Вреоца данас се догодила тешка саобраћајна несрећа и према првим информација има страдалих и тешко повријеђених, сазанаје "Телеграф.рс".
Незгода се догодила јутрос око 7 сати.
У директном судару путничког возила и теретног камиона, према првим информацијама, живот су изгубиле двије особе, док је повријеђено дијете хитно превезено у болницу и један жена. Они су у тешком стању.
Узрок несреће биће познат након завршетка истраге и техничког прегледа возила, али се претпоставља да су клизав коловоз или неприлагођена брзина допринијели овој трагедији. Саобраћај је у прекиду.
