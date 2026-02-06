Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Извор:
Агенције
06.02.2026
07:54
Коментари:0
Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 6. фебруар 2026. године.
Више сте окренути приватним обавезама него послу па је најбоље да завршавате само оно најнужније. Заузети уживају у мирним тренуцима без расправа, док слободни могу добити поруку од симпатије и започети дописивање. Осјетљив вам је стомак.
Дан је повољан за рјешавање ситних и административних обавеза. Заузети разговарају о свакодневним плановима, док слободни могу започети дописивање с особом из окружења. Могућа је блага тромост.
Фокусирани сте на новац и вредновање свог рада, без конкретних потеза. Заузети траже више пажње кроз мале знакове њежности, док слободни желе да се јаве особи која им се допада. Потребан вам је одмор.
Емоције су појачане и важно је да не преузимате туђе обавезе. Заузети уживају у мирним тренуцима код куће, док слободни могу обновити контакт с особом из прошлости. Промјенљиво вам је расположење.
Потребни су вам мир и повлачење без доказивања. Заузети траже више интиме и приватности, док слободни размишљају о некоме из прошлости. Потребно вам је више сна.
Најбоље функционишете кроз план и рутину. Заузети јачају стабилност кроз договор о ситницама, док слободни могу упознати некога уз помоћ пријатеља. Осјетљива вам је пробава па не претјерујте са храном.
Обавезе носе већи притисак па је важно да се не форсирате. Заузети отварају теме повјерења и сигурности, док слободни траже стабилан однос. Напетост у леђима је могућа, а пријаће вам физичка активност.
Дан је добар за планирање без конкретних потеза. Заузети воде дубље и искреније разговоре, док слободни започињу контакт с особом која их снажно привлачи. Одлично вам је здравље.
Бавите се заједничким обавезама више него личним плановима. Заузети улазе у дубље емотивне разговоре, док слободни желе интензиван контакт. Потребан вам је мир и тишина.
Партнерства и сарадње долазе у први план. Заузети траже поузданост кроз дјела, док слободни могу упознати озбиљну и стабилну особу. Пријаће вам медитација да смањите стрес.
Фокусирани сте на организацију и свакодневне обавезе. Заузети се више баве практичним стварима него романтиком, док слободни не желе компликације. Осјетљива вам је пробава.
Креативне идеје су наглашене, али траже емотивну стабилност. Заузети буде њежност и романтику, док слободни могу упознати особу која им буди лептириће. Здравље вам је стабилно.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму