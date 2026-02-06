Logo
Large banner

Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења

Извор:

Агенције

06.02.2026

07:54

Коментари:

0
Петак доноси преокрете: Један знак добија поруку која све мијења
Фото: Pixabay

Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 6. фебруар 2026. године.

Ован

Више сте окренути приватним обавезама него послу па је најбоље да завршавате само оно најнужније. Заузети уживају у мирним тренуцима без расправа, док слободни могу добити поруку од симпатије и започети дописивање. Осјетљив вам је стомак.

Бик

Дан је повољан за рјешавање ситних и административних обавеза. Заузети разговарају о свакодневним плановима, док слободни могу започети дописивање с особом из окружења. Могућа је блага тромост.

Близанци

Фокусирани сте на новац и вредновање свог рада, без конкретних потеза. Заузети траже више пажње кроз мале знакове њежности, док слободни желе да се јаве особи која им се допада. Потребан вам је одмор.

Рак

Емоције су појачане и важно је да не преузимате туђе обавезе. Заузети уживају у мирним тренуцима код куће, док слободни могу обновити контакт с особом из прошлости. Промјенљиво вам је расположење.

Лав

Потребни су вам мир и повлачење без доказивања. Заузети траже више интиме и приватности, док слободни размишљају о некоме из прошлости. Потребно вам је више сна.

Дјевица

Најбоље функционишете кроз план и рутину. Заузети јачају стабилност кроз договор о ситницама, док слободни могу упознати некога уз помоћ пријатеља. Осјетљива вам је пробава па не претјерујте са храном.

Вага

Обавезе носе већи притисак па је важно да се не форсирате. Заузети отварају теме повјерења и сигурности, док слободни траже стабилан однос. Напетост у леђима је могућа, а пријаће вам физичка активност.

Шкорпија

Дан је добар за планирање без конкретних потеза. Заузети воде дубље и искреније разговоре, док слободни започињу контакт с особом која их снажно привлачи. Одлично вам је здравље.

Стријелац

Бавите се заједничким обавезама више него личним плановима. Заузети улазе у дубље емотивне разговоре, док слободни желе интензиван контакт. Потребан вам је мир и тишина.

Јарац

Партнерства и сарадње долазе у први план. Заузети траже поузданост кроз дјела, док слободни могу упознати озбиљну и стабилну особу. Пријаће вам медитација да смањите стрес.

Водолија

Фокусирани сте на организацију и свакодневне обавезе. Заузети се више баве практичним стварима него романтиком, док слободни не желе компликације. Осјетљива вам је пробава.

Рибе

Креативне идеје су наглашене, али траже емотивну стабилност. Заузети буде њежност и романтику, док слободни могу упознати особу која им буди лептириће. Здравље вам је стабилно.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

dnevni horoskop

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Српској рођена 21 беба

Друштво

У Српској рођена 21 беба

2 ч

0
Лопов

Регион

Хорор: Лопови упали у кућу док је породица гледала ТВ

2 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп: САД и Русија не би требало да продужавају СТАРТ споразум већ да постигну нови

2 ч

0
Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 38 украјинских дронова

2 ч

0

Више из рубрике

Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара

Занимљивости

Снимљена џиновска фантомска медуза: Њене руке могу нарасти до 10 метара

2 ч

0
Имате на руци "линију богатства": Ако уочите ове 3 црте суђено вам је да се обогатите

Занимљивости

Имате на руци "линију богатства": Ако уочите ове 3 црте суђено вам је да се обогатите

12 ч

0
Који спорт је идеалан за који хороскопски знак

Занимљивости

Који спорт је идеалан за који хороскопски знак

19 ч

0
Горан Субашић

Занимљивости

Горан рекао да има 65 година и направио пометњу на мрежама

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner