Хорор: Лопови упали у кућу док је породица гледала ТВ

06.02.2026
07:47
Коментари:0
Маскирани лопови упали су у стан једне породице у Дубровнику док су укућани гледали телевизију, а врата су, по старом обичају, била откључана.
Према писању хрватских медија, лопови су искористили тренутак и ушли у стан без класичне провале. Један од њих је направио буку, што је привукло пажњу једне од станарки. Она је у ходнику затекла непознату особу с капуљачом на глави, која је тврдила да је погријешила адресу, а потом је побјегла. Тек касније је утврђено да су из стана отуђене поједине ствари.
Породица је догађај пријавила полицији, а из Полицијске управе дубровачко-неретванске потврђено је да је истрага у току.
