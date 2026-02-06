Logo
Хорор: Лопови упали у кућу док је породица гледала ТВ

06.02.2026

07:47

Коментари:

0
Лопов
Фото: Unsplash

Маскирани лопови упали су у стан једне породице у Дубровнику док су укућани гледали телевизију, а врата су, по старом обичају, била откључана.

Према писању хрватских медија, лопови су искористили тренутак и ушли у стан без класичне провале. Један од њих је направио буку, што је привукло пажњу једне од станарки. Она је у ходнику затекла непознату особу с капуљачом на глави, која је тврдила да је погријешила адресу, а потом је побјегла. Тек касније је утврђено да су из стана отуђене поједине ствари.

Породица је догађај пријавила полицији, а из Полицијске управе дубровачко-неретванске потврђено је да је истрага у току.

