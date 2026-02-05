Logo
Large banner

Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик

Извор:

Танјуг

05.02.2026

13:09

Коментари:

0
Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик
Фото: Unsplash

Хрватска Влада је упутила у скупштинску процедуру измјене Закона о странцима којима се као услов за останак у Хрватској поставља обавезно учење и полагањ иеспита из хрватског језика.

Предложене измјене предвиђају странцима и лакшу промјену послодавца.

Ненад стојаковић

Фудбал

Смијењен Ненад Стојаковић

Измјене се доносе ради усклађивања с ЕУ законодавством, односно Директивом о јединственом поступку обраде захтјева за издавање јединствене дозволе боравка те Пактом о азилу и миграцијама, који уводи нова правила за управљање миграцијама и успостављања заједничког система азила на нивоу Европске уније.

Нови прописи омогућавају флексибилност државама чланицама у рјешавању специфичних изазова те увођење потребних мјера за заштиту особа којима је потребна међународна заштита.

Украјина-06092025

Свијет

Нова размjена руских и украјинских заробљеника

Уводи се могућност спровођења дубинске провјере држављана трећих земаља на спољним границама, успоставља се независни механизам праћења поштовања темељних права у поступку дубинске провјере и одобравања азила на граници те се прописује поступак повратка на граници за особе којима је азил одбијен, навео је потпредсједник Владе и министар унутарњих послова Давор Божиновић, пренијела је Хина.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Радници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruža cvijet

Свијет

Изненада преминула млада фудбалерка: Клуб потврдио ужасне вијести

1 ч

0
Doktor, mikroskop

Здравље

Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

2 ч

0
Адријана Станар, директорица Дома здравља Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

Хроника

Директорица ДЗ Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

2 ч

0
Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

2 ч

0

Више из рубрике

Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

Регион

Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

2 ч

0
Бесана ноћ за Хрвате: Море прогутало јадранску обалу

Регион

Бесана ноћ за Хрвате: Море прогутало јадранску обалу

4 ч

0
Ухапшен осумњичени за паљење аутомобила свештенику СПЦ

Регион

Ухапшен осумњичени за паљење аутомобила свештенику СПЦ

5 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Тужитељка побјегла да не би ишла на робију, породици оставила писмо: ''Не могу да трпим неправду''

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner