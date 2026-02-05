Страни радници ће морати да уче и полажу хрватски језик

Извор:
Танјуг
05.02.2026
13:09
Коментари:0
Хрватска Влада је упутила у скупштинску процедуру измјене Закона о странцима којима се као услов за останак у Хрватској поставља обавезно учење и полагањ иеспита из хрватског језика.
Предложене измјене предвиђају странцима и лакшу промјену послодавца.
Фудбал
Смијењен Ненад Стојаковић
Измјене се доносе ради усклађивања с ЕУ законодавством, односно Директивом о јединственом поступку обраде захтјева за издавање јединствене дозволе боравка те Пактом о азилу и миграцијама, који уводи нова правила за управљање миграцијама и успостављања заједничког система азила на нивоу Европске уније.
Нови прописи омогућавају флексибилност државама чланицама у рјешавању специфичних изазова те увођење потребних мјера за заштиту особа којима је потребна међународна заштита.
Свијет
Нова размjена руских и украјинских заробљеника
Уводи се могућност спровођења дубинске провјере држављана трећих земаља на спољним границама, успоставља се независни механизам праћења поштовања темељних права у поступку дубинске провјере и одобравања азила на граници те се прописује поступак повратка на граници за особе којима је азил одбијен, навео је потпредсједник Владе и министар унутарњих послова Давор Божиновић, пренијела је Хина.
Свијет
1 ч0
Здравље
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму