Додик: О Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером

Извор:

АТВ

06.02.2026

07:36

Коментари:

4
Милорад Додик
Фото: Milorad Dodik/X/Screenshot

Генерал Мајкл Флин у част делегације Републике Српске која борави у посјети Сједињеним Америчким Државама приредио је вечеру у Голден институту.

- Пријатно ме изненадио гест Флина, који је у част Ане, Жељке и мене приредио вечеру у Голден институту, којој су присуствовали и конгресмени Рич Макормик, Бет Ван Дајн, Бајрон Доналдс, Ана Паулина Луна - истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Аутобус

Свијет

Аутобус са сватовима слетио с пута, има погинулих и повријеђених

Додик је додао да се о Републици Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером.

Подсјећамо, на позив администрације америчког предсједника, Молитвеном доручку присуствовали су српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Влада Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске

Делегација из Републике Српске имала је важне сусрете и састанке са најужим кругом администрације Доналда Трампа.

Милорад Додик

Коментари (4)
