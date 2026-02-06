Додик: О Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером

Извор:
АТВ
06.02.2026
07:36
Генерал Мајкл Флин у част делегације Републике Српске која борави у посјети Сједињеним Америчким Државама приредио је вечеру у Голден институту.
- Пријатно ме изненадио гест Флина, који је у част Ане, Жељке и мене приредио вечеру у Голден институту, којој су присуствовали и конгресмени Рич Макормик, Бет Ван Дајн, Бајрон Доналдс, Ана Паулина Луна - истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је додао да се о Републици Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером.
Подсјећамо, на позив администрације америчког предсједника, Молитвеном доручку присуствовали су српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Делегација из Републике Српске имала је важне сусрете и састанке са најужим кругом администрације Доналда Трампа.
Пријатно ме изненадио гест @GenFlynn , који је у част Ане, Жељке и мене приредио вечеру у Голден институту, којој су присуствовали и конгресмени @RepMcCormick , @RepBethVanDuyne , @RepDonaldsPress , @RepLuna .— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 6, 2026
О Републици Српској се више не прича, с њом се разговара као с… pic.twitter.com/UeL9X6Y2vA
