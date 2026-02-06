Logo
Сједница Владе Српске

АТВ

06.02.2026

07:19

Фото: АТВ

Влада Републике Српске разматраће данас Приједлог уредбе о условима и поступку додјеле помоћи мале вриједности.

Министри ће разматати и информацију о изради извјештаја о имплементацији мјера структурних реформи за 2025. годину из Програма економских реформи Републике Српске за период 2025‒2027. године.

Бања Лука

Без струје ће данас остати ове бањалучке улице

На дневном реду је информација о дугорочном задужењу издавањем обвезница на међународном финансијском тржишту у 2026. години, са приједлозима закључка и рјешења о именовању тима за преговоре.

Влада Републике Српске

sjednica

