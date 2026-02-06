Сједница Владе Српске

Извор:
АТВ
06.02.2026
07:19
Коментари:0
Влада Републике Српске разматраће данас Приједлог уредбе о условима и поступку додјеле помоћи мале вриједности.
Министри ће разматати и информацију о изради извјештаја о имплементацији мјера структурних реформи за 2025. годину из Програма економских реформи Републике Српске за период 2025‒2027. године.
Бања Лука
Без струје ће данас остати ове бањалучке улице
На дневном реду је информација о дугорочном задужењу издавањем обвезница на међународном финансијском тржишту у 2026. години, са приједлозима закључка и рјешења о именовању тима за преговоре.
Друштво
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Република Српска
11 ч3
Република Српска
14 ч3
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму