Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

06.02.2026
07:15
Коментари:1
Српска православна црква и њени вјерници данас се сјећају Преподобне Ксеније Римљанке, светитељке која је основала један од првих женских манастира на свијету, пркосила тадашњим нормама понашања и до краја живота се посветила молитви и љубави према Исусу.
Преподобна Ксенија Римљанка рођена је у Риму као јединица знаменитог сенатора. Иако је одмалена била привучена љубављу према Христу и жељела да се замонаши, њени родитељи су захтијевали да се, као и све остале дјевојке тог времена, и она, када дође вријеме, уда. Како би то избјегла, Ксенија је заједно са своје двије робиње побјегла од куће.
Настанила се на острву Коа гдје је, са робињама, основала дјевичанску породицу и потпуно се посветила молитви и љубави према Исусу.
Тако је провела цијели живот, а списи говоре да је, иако племићког поријекла, увијек била одјевена бједније од било које друге монахиње и да је на хљеб који је јела често посипала пепео из кадионице. Предање каже да је умрла око 450. године, када се над манастиром појавио „венац од звијезда са крстом у средини, сјајнијим од сунца“.
Вјерници и данас обилазе гроб Преподобне Ксеније Римљанке јер се вјерује да њене мошти доносе исцјељење сваке болести, као и срећу онима који их дотакну. Српска православна црква слави је 24. јануара по црквеном, а 6. фебруара по грегоријанском календару.
Како је ријеч о великој светитељки која се цијелог живота борила за право жена да саме одлучују шта ће радити са својим животом, Ксенија се и данас сматра заштитницом љепшег пола. Зато би даме данас требало да се суздрже од било каквог рада, нарочито оног везаног за кућу.
Вјерује се такође да је ова света веома благонаклона када су у питању жеље и планови везани за посао — зато, ако имате дилеме, недоумице, ако вас нешто мучи у вези са послом, ако вам је потребна вјера и нада да ћете нешто успјети, било шта — само се помолите овој светици.
„У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједила Господа Христа. Дјелима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Света Ксенијо, радује се дух твој.“
