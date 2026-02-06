Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

Извор:
У експлозији у илегалном руднику угља на сјевероистоку Индије у четвртак је погинуло 18 особа, саопштио је начелник локалне полиције Викаш Кумар.
Кумар је синоћ казао да се процјењује да у руднику у савезној држави Магхалаја има још затрпаних рудара, преноси индијски јавни сервис Newsonair.
Прелиминарни извјештаји указују на то да је експлозију изазвао динамит који се користио за рударске активности.
Експлозија је изазвала урушавање сусједних рударских окна, а већи број рудара остао је заробљен дубоко под земљом.
Према локалним изворима, удар експлозије је био толико јак да су се оближње структуре каменолома такође урушиле, што је значајно отежало спасилачке операције.
Из затрпаног рудника до сада је извучен један преживјели рудар, који је тешко повријеђен и у критичном је стању.
Спасилачке операције су у току, а власти раде на процјени пуних размјера трагедије.
Индијски премијер Нарендра Моди је у објави на друштвеним мрежама казао да је инцидент изузетно тужан и пожелио је брз опоравак повријеђенима.
Моди је најавио и да ће најближим рођацима сваког преминулог рудара бити додијељено два милиона рупија (18.798 евра) из Националног фонда за помоћ премијера, док ће 50.000 рупија (469 евра) бити дато повријеђенима.
