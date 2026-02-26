Гоца Тржан жртва преваре - упутила хитан апел: Не наседајте

Извор:
Информер
26.02.2026
15:37
Коментари:0
Пјевачица Гоца Тржан огласила се након што су се на интернету појавили текстови у којима се њен лик и име злоупотребљавају за промоцију препарата за мршављење, са којима, како истиче, нема апсолутно никакве везе.
Гоца, која је драстично смршала након учешћа у ријалитију, на друштвеним мрежама је јасно поручила да никада није користила спорне производе, нити их је икада рекламирала, нагласивши да је ријеч о класичној интернет превари и грубој манипулацији.
"Нисам никад ни почињала, ни ‘престала’ да користим ово срање које не знам ни шта је. Злоупотреба мојих слика и лоша фотомонтажа су очигледне. Молим вас, немојте ми више слати поруке са питањима да ли сам ово користила да бих смршала. И не наседајте на интернет преваре", написала је Тржанова.
Пјевачица је реаговала након што су се појавили чланци у којима се тврди да је "престанак коришћења препарата" разлог њеног физичког изгледа, уз бомбастичне наслове и нетачне наводе.
Овим путем још једном је апеловала на јавност да буде опрезна, да не вјерује лажним рекламама и да не насједа на садржаје који користе позната имена без дозволе, преноси Информер.
Регион
1 ч0
Економија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму