Logo
Large banner

Гоца Тржан жртва преваре - упутила хитан апел: Не наседајте

Извор:

Информер

26.02.2026

15:37

Коментари:

0
Гоца Тржан
Фото: Printscreen/Youtube/Blic TV

Пјевачица Гоца Тржан огласила се након што су се на интернету појавили текстови у којима се њен лик и име злоупотребљавају за промоцију препарата за мршављење, са којима, како истиче, нема апсолутно никакве везе.

Гоца, која је драстично смршала након учешћа у ријалитију, на друштвеним мрежама је јасно поручила да никада није користила спорне производе, нити их је икада рекламирала, нагласивши да је ријеч о класичној интернет превари и грубој манипулацији.

"Нисам никад ни почињала, ни ‘престала’ да користим ово срање које не знам ни шта је. Злоупотреба мојих слика и лоша фотомонтажа су очигледне. Молим вас, немојте ми више слати поруке са питањима да ли сам ово користила да бих смршала. И не наседајте на интернет преваре", написала је Тржанова.

Гоца Тржан
Гоца Тржан

Пјевачица је реаговала након што су се појавили чланци у којима се тврди да је "престанак коришћења препарата" разлог њеног физичког изгледа, уз бомбастичне наслове и нетачне наводе.

Овим путем још једном је апеловала на јавност да буде опрезна, да не вјерује лажним рекламама и да не насједа на садржаје који користе позната имена без дозволе, преноси Информер.

Подијели:

Тагови :

Goca Tržan

Интернет превара

lijek za mršavljenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весна Братић одбила да достави телефон на претрес

1 ч

0
Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

Економија

Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

1 ч

0
Багер

Хроника

Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи

1 ч

0
Хороскоп за четвртак: Једном знаку отварају се велике пословне прилике

Занимљивости

Хороскоп за четвртак: Једном знаку отварају се велике пословне прилике

1 ч

0

Више из рубрике

Сенад Башић

Сцена

"Не дај се!" Глумац из "Луд, збуњен, нормалан" се бори с болешћу, поруке подршке стижу са свих страна

3 ч

0
Породила се Николина Ковач!

Сцена

Породила се Николина Ковач!

4 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић заинтригирала новом објавом након скандала због везе са ожењеним

5 ч

0
Аца Амадеус

Сцена

Кћерка Аце Амадеуса изнијела низ стравичних тврдњи о оцу

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner