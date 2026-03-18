Судбина 12 хиљада радника стала у једну одлуку - хоће ли се заштити домаћа производња?

Аутор:Весна Азић
18.03.2026
19:47
Коментари:0
Још су вреле пећи зеничке Жељезаре, али по свему судећи почетак је ово краја. Такву поруку радници су добили од управе.
Образложење: Савјет министара није донио одлукy о заштити домаће производње. Радници стрпљења више немају. Доста је, кажу, игре мачке и миша.
"Па видите, ми имамо план. Наредни корак пред зграду Савјета министара. Мало је рећи да смо огорчени и забринути. Једноставно не можемо вјеровати да све то прође једу Владу, другу Владу и да један човјек или њих два да одлуче о судбини 12 и више хиљада радника. Гашењем Жељезаре, руши се темељ БиХ", рекао је Рашид Фетић, предсједник Синдиката Нове Жељезаре Зеница
Ако стане Жељезара, стаје и ланац који је храни. Као ред домина, пад би могао повући и руднике и жељезнице. Ипак, у приједорској Новој Љубији оптимистично се надају да ће разум превладати.
"Не размишљамо још увијек о обустави рада. Још увијек вјерујемо у институције да ће донијети одлуку која ће допринијети да ми сви наставимо радити. Једноставно не желимо да вјерујемо да су они који одлучују спремни директно допринијети обустави рада неколико хиљада људи", каже Сузана Гашић, замјеник директора рудника „Нова Љубија" Приједор.
Ситно се броје дани до протеста. У политичким круговима потпуно друга прича. Предсједавајућа Савјета министара одбија заштитне мјере. Позива се на писмо 28 трговачких компанија које су против. Раме уз раме с' њом стаје и Елмедин Конаковић. Истог су става, кажу, ако се уведу таксе на увоз челика, могли би поскупјети станови и градња.
"20%, претходна је била 30%. Као да смо дошли на тржницу па можда је превише 30, идемо сад на 20. Поскупљују се од инфраструктуре, до путарине, станове и свега онога што је заправо материјал од челика", каже Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ.
"Занемарују се неки други ефекти увођењем ових такси. То су ефекти који би већ у неком линеарном озрачју због ове економске кризе могли додатно повећати трошкове градње и изградње. Дакле, цијена станова", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
У Жељезари на те тврдње одговарају бројкама. Кажу да се у јавности плаше грађани причом о огромном поскупљењу станова. Иза тих тврдњи нико није показао конкретне анализе.
"Чак и када би цијена челика порасла за 10-20%, што је крајње хипотетичка претпоставка, укупни трошак изградње квадратног метра стана повећао би се за свега 0,15 до 0,25 % или 7 до 9 КМ/ м², а не 800 КМ како произлази из тврдње о поскупљењу за 20%", кажу из Жељезаре Зеница.
БиХ се само брани од нелојалне конкуренције, каже Сташа Кошарац. Подсјећа да је Европска унија управо такве мјере увела још 2020. године. Зато му није јасно зашто у БиХ неки од тога бјеже.
"Видите пасивну улогу предсједавајуће, шта очекујемо када су у питању рудари, запослени у жељезарама, жељезницама Федерације и Републике Српске? Не могу да вјерујем да у тумачењу и презентовању свог става, предсједавајућа каже да је не интересују ставови Владе ФБиХ и Владе Републике Српске", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ.
Најтежи је ово период за металну индустрије од почетка рата до данас. Између пећи које још раде и оних које би могле ускоро да се угасе, стоји једна одлука Савјета министара. Предсједавајућа најављује ново гласање на некој од наредних сједница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
6 ч0
Економија
8 ч1
Економија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
21
18
21
16
21
02
21
01
20
59
Тренутно на програму