Трамп подржао Орбана пред изборе у априлу: Бори се за Мађарску као ја за САД

05.02.2026

20:31

0
Трамп подржао Орбана пред изборе у априлу: Бори се за Мађарску као ја за САД

Амерички предсједник Доналд Трамп подржао је данас мађарског премијера Виктора Орбана пред изборе који ће се у тој земљи одржати 12. априла, за кога је рекао да је "заиста снажан и моћан лидер".

"Био сам поносан што сам подржао Виктора за реизбор 2022. године и част ми је што то поново чиним. Виктор Орбан је прави пријатељ, борац и побједник и има моју потпуну и апсолутну подршку за реизбор за премијера Мађарске - он никада неће изневерити велики народ Мађарске", казао је Трамп у објави на друштвеној мрежи.

Трамп је казао да је Орбан "заиста јак и моћан лидер, са доказаним успјехом у постизању феноменалних резултата".

"Он се неуморно бори за своју велику земљу и народ и воли их, баш као што ја радим за Сједињене Америчке Државе", истакао је Трамп.

Он је казао да Орбан "вриједно ради на заштити Мађарске, развоју економије, стварању радних мјеста, промоцији трговине, заустављању илегалне имиграције и обезбјеђивању закона и реда".

"Односи између Мађарске и Сједињених Држава достигли су нове висине сарадње и спектакуларних достигнућа под мојом администрацијом, углавном захваљујући премијеру Орбану. Радујем се наставку блиске сарадње са њим како би обе наше земље могле даље да унапреде овај огроман пут ка успјеху и сарадњи", закључио је Трамп.

Доналд Трамп

Виктор Орбан

