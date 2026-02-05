Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

05.02.2026
18:25
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да је током изненадног напада палестинског милитантног покрета Хамас 7. октобра 2023. године на југ Израела "дошло до озбиљног обавјештајног пропуста", али да није било издаје, преноси "Канал 12".
Нетанјаху је на затвореној сједници Одбора за спољне послове и одбрану Кнесета напоменуо да је бивши шеф обавјештајне службе Шин Бета Ронен Бар фалсификовао протокол састанка који је одржан на дан напада Хамаса.
На питање члана Одбора да прокоментарише тврдње о издаји, Нетанјаху је рекао да жели да уклони "облак издаје" од 7. октобра, преноси "Тајмс ов Израел".
Нетанјаху је инсистирао да прије тог дана нико није процјењивао да ће Хамас напасти и да је разговарао са високим званичницима, укључујући Ронена Бара, бившег министра одбране Бенија Ганца и бившег премијера Нафталија Бенета, за које је рекао да су вјеровали да је Хамас обесхрабрен за потенцијалне нападе.
