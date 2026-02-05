Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Извор:
05.02.2026
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (IRGC) у сриједу је представио нову подземну ракетну базу, усред појачаних тензија са Сједињеним Америчким Државама, извијестила је новинска агенција Фарс.
База је представљена током посјете начелника Генералштаба иранских оружаних снага Абдолрахима Мусавија и Сеједа Маџида Мусавија, команданта Ваздушно-свемирских снага IRGC-а, наводи се у извјештају.
Током посјете процијењене су способности и оперативна спремност ракетних јединица IRGC-а, а високи команданти иранских оружаних снага информисани су о напретку и нивоу приправности ове стратешке јединице.
Мусави је изјавио да је Иран ојачао своју одвраћајућу моћ унапређењем балистичких пројектила у свим техничким сегментима.
„Спремни смо на сваки потез непријатеља. Такође, након дванаестодневног рата (са Израелом у јуну прошле године), промијенили смо војну доктрину из дефанзивне у офанзивну, засновану на спровођењу муњевитих и великих операција уз примјену асиметричног ратовања и разарајућих војних стратегија“, рекао је Мусави.
Његове изјаве долазе у тренутку када тензије између Ирана и Сједињених Америчких Држава остају високе, с обзиром на појачано америчко војно присуство у близини Ирана и пријетње Техерану да мора постићи договор са Вашингтоном или се суочити са могућим нападом.
Мусави је у недјељу упозорио да би одговор Ирана на било какву грешку Сједињених Америчких Држава могао да покрене регионални рат, пренијела је званична новинска агенција IRNA.
„Најмања грешка даће Ирану слободу да реагује… Тада ниједан Американац неће бити сигуран, а ватра у региону захватиће Сједињене Америчке Државе и њихове савезнике“, поручио је Мусави.
