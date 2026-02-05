Logo
Large banner

Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Извор:

Агенције

05.02.2026

16:39

Коментари:

0
Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"
Фото: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (IRGC) у сриједу је представио нову подземну ракетну базу, усред појачаних тензија са Сједињеним Америчким Државама, извијестила је новинска агенција Фарс.

База је представљена током посјете начелника Генералштаба иранских оружаних снага Абдолрахима Мусавија и Сеједа Маџида Мусавија, команданта Ваздушно-свемирских снага IRGC-а, наводи се у извјештају.

Током посјете процијењене су способности и оперативна спремност ракетних јединица IRGC-а, а високи команданти иранских оружаних снага информисани су о напретку и нивоу приправности ове стратешке јединице.

Иран ојачао своју одвраћајућу моћ

Мусави је изјавио да је Иран ојачао своју одвраћајућу моћ унапређењем балистичких пројектила у свим техничким сегментима.

„Спремни смо на сваки потез непријатеља. Такође, након дванаестодневног рата (са Израелом у јуну прошле године), промијенили смо војну доктрину из дефанзивне у офанзивну, засновану на спровођењу муњевитих и великих операција уз примјену асиметричног ратовања и разарајућих војних стратегија“, рекао је Мусави.

Његове изјаве долазе у тренутку када тензије између Ирана и Сједињених Америчких Држава остају високе, с обзиром на појачано америчко војно присуство у близини Ирана и пријетње Техерану да мора постићи договор са Вашингтоном или се суочити са могућим нападом.

Регионални рат

Мусави је у недјељу упозорио да би одговор Ирана на било какву грешку Сједињених Америчких Држава могао да покрене регионални рат, пренијела је званична новинска агенција IRNA.

„Најмања грешка даће Ирану слободу да реагује… Тада ниједан Американац неће бити сигуран, а ватра у региону захватиће Сједињене Америчке Државе и њихове савезнике“, поручио је Мусави.

Подијели:

Тагови:

Иран

Израел

SAD

Bliski istok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лавров: Можемо помоћи у рјешавању тензија

Свијет

Лавров: Можемо помоћи у рјешавању тензија

10 ч

0
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Свијет

САД обориле иранску летјелицу која се приближавала носачу УСС Абрахам Линколн

2 д

0
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

3 д

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп поставио ултиматум Ирану

3 д

0

Више из рубрике

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

Свијет

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

2 ч

0
Путин о Наполеону и Хитлеру: Хтјели да пљачкају и отму туђе

Свијет

Путин о Наполеону и Хитлеру: Хтјели да пљачкају и отму туђе

2 ч

0
Трамп: Када хришћани буду нападнути, САД ће "насилно и злобно" одговорити

Свијет

Трамп: Када хришћани буду нападнути, САД ће "насилно и злобно" одговорити

3 ч

0
Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

Свијет

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner