Извор:
СРНА
05.02.2026
16:26
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин оцијенио је да је армијама француског императора Наполеона Бонапарте и нацистичког вође Адолфа Хитлера била заједничка жеља за пљачком и отимањем туђег, док је Русију уједињавала тежња да све сачува.
"На нас су кретале разне армије, и оне су такође биле уједињене, али је њихово јединство било засновано на сасвим другим принципима.
Њих је уједињавала жеља за пљачком, да нам нешто `отму`, да освоје, разоре и заузму, а нас је уједињавала тежња да сачувамо нашу заједничку земљу, нашу породицу, културу и традиције", рекао је Путин на отварању Године јединства народа Русије.
Путин је напоменуо да је "руски народ још млад, пасионаран и усмјерен ка будућности".
Он је истакао да се борци у зони руске специјалне војне операције обраћају једни другима речју "брате", што наглашава непобједиво јединство Русије.
Руски лидер је подсјетио да је Русија мултинационална земља на чијој територији живи више од 190 етничких група.
