Трамп: Када хришћани буду нападнути, САД ће "насилно и злобно" одговорити

05.02.2026
16:04
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да "никада неће стићи у рај" упркос свим стварима које је урадио и постигао.
Говорећи на Националном молитвеном доручку, којем присуствују и предсједник СНСД-а Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, Трамп се нашалио да једноставно "не мисли да има квалификације за то".
Као једно од достигнућа своје администрације, Трамп је поздравио недавно донесени привремени закон, који је, како је рекао, увео "највеће смањење пореза" у историји.
Свијет
Он је истакао да закон садржи "пет најважнијих ствари" које би могле бити укључене у један документ те врсте.
Трамп је, такође, истакао да је учинио "више за религију него било који други предсједник, барем у модерно доба".
"Они углавном желе да буду неутрални или против, док су демократе углавном биле против", рекао је Трамп.
Он је поставио питање како вјерници уопште могу да гласају за демократе?
На крају, Трамп је инсистирао на идеји увођења идентификационих докумената за бираче.
Трамп је у обраћању рекао да ће САД, када хришћани, буду нападнути насилно и "злобно" одговорити.
Истакао је да ће његов актуелни председнички мандат надмашити достигнућа његове прве администрације.
"Имали смо сјајан први мандат. Имали смо највећу економију у историји, али овај мандат ће то оставити иза себе", рекао је Трамп.
Република Српска
