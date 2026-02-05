Logo
Large banner

Трамп: Када хришћани буду нападнути, САД ће "насилно и злобно" одговорити

05.02.2026

16:04

Коментари:

0
Трамп: Када хришћани буду нападнути, САД ће "насилно и злобно" одговорити
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да "никада неће стићи у рај" упркос свим стварима које је урадио и постигао.

Говорећи на Националном молитвеном доручку, којем присуствују и предсједник СНСД-а Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, Трамп се нашалио да једноставно "не мисли да има квалификације за то".

Као једно од достигнућа своје администрације, Трамп је поздравио недавно донесени привремени закон, који је, како је рекао, увео "највеће смањење пореза" у историји.

Трамп

Свијет

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

Он је истакао да закон садржи "пет најважнијих ствари" које би могле бити укључене у један документ те врсте.

Трамп је, такође, истакао да је учинио "више за религију него било који други предсједник, барем у модерно доба".

"Они углавном желе да буду неутрални или против, док су демократе углавном биле против", рекао је Трамп.

Он је поставио питање како вјерници уопште могу да гласају за демократе?

На крају, Трамп је инсистирао на идеји увођења идентификационих докумената за бираче.

САД ће када хришћани буду нападнути насилно и злобно одговорити

Трамп је у обраћању рекао да ће САД, када хришћани, буду нападнути насилно и "злобно" одговорити.

Истакао је да ће његов актуелни председнички мандат надмашити достигнућа његове прве администрације.

"Имали смо сјајан први мандат. Имали смо највећу економију у историји, али овај мандат ће то оставити иза себе", рекао је Трамп.

Трамп на Молитвеном доручку

Република Српска

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Трамп је изјавио је да ће његов актуелни предсједнички мандат надмашити достигнућа његове прве администрације.

"Имали смо сјајан први мандат. Имали смо највећу економију у историји, али овај мандат ће то оставити иза себе", рекао је Трамп.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

hrišćanstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

4 ч

0
Зељковић с Парскејлом

Република Српска

Вицо Зељковић се састао са блиским Трамповим сарадником

7 ч

1
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп запријетио Техерану у вези са новим постројењима

22 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Изречена казна Рајану Руту, који је покушао да убије Трампа

1 д

0

Више из рубрике

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

Свијет

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

3 ч

0
Настао хаос: Грешка радника Штутгарт оставила без струје

Свијет

Настао хаос: Грешка радника Штутгарт оставила без струје

3 ч

0
Потпуни слом визије Џефрија Безоса: Масовно отпушта раднике, гасе се и бројне рубрике

Свијет

Потпуни слом визије Џефрија Безоса: Масовно отпушта раднике, гасе се и бројне рубрике

3 ч

0
Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

Свијет

Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner