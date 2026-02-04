Logo
Large banner

Трамп запријетио Техерану у вези са новим постројењима

Извор:

Танјуг

04.02.2026

21:02

Коментари:

0
Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће учинити "веома лоше ствари" Ирану ако одлучи да настави свој нуклеарни програм у новим постројењима.

"Размишљали су о покретању новог нуклеарног постројења у другом дијелу земље. Сазнали смо за то. Рекао сам: "Ако то урадите, ми ћемо вам учинити лоше ствари'" - рекао је Трамп за Ен-Би-Си.

У међувремену, САД су одлучиле да одбију захтјев Ирана за промјену локације преговора планираних за петак, 6. фебруара, објавио је "Аксиос", позивајући се на два неименована америчка званичника.

"Рекли смо им да је ово једина локација, или ништа од састанка, а они су рекли: "У реду, онда ништа" - наведено је у извјештају неименованих америчких званичника.

САД и Иран требало је да се састану у петак, 6. фебруара, у Истанбулу, али је Иран затражио да се састанак премјести у Оман.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Teheran

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Убијен командант "Исламског џихада" и његова ћерка (11)

Свијет

Убијен командант "Исламског џихада" и његова ћерка (11)

6 ч

0
Најк под истрагом због дискриминације бјелаца

Свијет

Најк под истрагом због дискриминације бјелаца

6 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Изречена казна Рајану Руту, који је покушао да убије Трампа

8 ч

0
"Рат до посљедњег Украјинца": ЕУ одобрила зајам од 90 милијарди евра за Кијев?

Свијет

"Рат до посљедњег Украјинца": ЕУ одобрила зајам од 90 милијарди евра за Кијев?

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

22

59

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

22

45

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

22

39

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

22

37

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner