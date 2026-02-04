Трамп запријетио Техерану у вези са новим постројењима

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да ће учинити "веома лоше ствари" Ирану ако одлучи да настави свој нуклеарни програм у новим постројењима.
"Размишљали су о покретању новог нуклеарног постројења у другом дијелу земље. Сазнали смо за то. Рекао сам: "Ако то урадите, ми ћемо вам учинити лоше ствари'" - рекао је Трамп за Ен-Би-Си.
У међувремену, САД су одлучиле да одбију захтјев Ирана за промјену локације преговора планираних за петак, 6. фебруара, објавио је "Аксиос", позивајући се на два неименована америчка званичника.
"Рекли смо им да је ово једина локација, или ништа од састанка, а они су рекли: "У реду, онда ништа" - наведено је у извјештају неименованих америчких званичника.
САД и Иран требало је да се састану у петак, 6. фебруара, у Истанбулу, али је Иран затражио да се састанак премјести у Оман.
