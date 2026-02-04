Logo
Large banner

Најк под истрагом због дискриминације бјелаца

Извор:

Танјуг

04.02.2026

20:44

Коментари:

0
Најк под истрагом због дискриминације бјелаца

Америчка агенција која спроводи законе којима се забрањује дискриминација на радном мјесту, саопштила је данас у судском поднеску да истражује компанију спортске опреме Најк, због наводне дискриминације бијелаца кроз своје политике разноликости.

Комисија за једнаке могућности запошљавања саопштила је у судском поднеску да је Најк одбио да се повинује опсежном судском позиву, којим се траже информације као што су подаци о расном и етничком саставу радне снаге компаније, и списак запослених који су изабрани за програме менторства и развоја, преноси Ројтерс.

Комисија је саопштила да истражује наводе да ли је компанија Најк прекршила закон тако што је намјерно дискриминисала бијеле запослене и кандидате за посао, укључујући и то да су бијели запослени чешће били отпуштани.

Подијели:

Тагови:

Najk

Diskriminacija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Изречена казна Рајану Руту, који је покушао да убије Трампа

8 ч

0
"Рат до посљедњег Украјинца": ЕУ одобрила зајам од 90 милијарди евра за Кијев?

Свијет

"Рат до посљедњег Украјинца": ЕУ одобрила зајам од 90 милијарди евра за Кијев?

9 ч

0
Познати глумац убијен на ратишту: Страдао као добровољац?

Свијет

Познати глумац убијен на ратишту: Страдао као добровољац?

10 ч

0
Električna cigareta, vejp, pušač

Свијет

Вејпови и електронске цигарете изазивају озбиљне здравствене ризике

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

22

59

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

22

45

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

22

39

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

22

37

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner