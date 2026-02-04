Најк под истрагом због дискриминације бјелаца

Извор:
Танјуг
04.02.2026
20:44
Америчка агенција која спроводи законе којима се забрањује дискриминација на радном мјесту, саопштила је данас у судском поднеску да истражује компанију спортске опреме Најк, због наводне дискриминације бијелаца кроз своје политике разноликости.
Комисија за једнаке могућности запошљавања саопштила је у судском поднеску да је Најк одбио да се повинује опсежном судском позиву, којим се траже информације као што су подаци о расном и етничком саставу радне снаге компаније, и списак запослених који су изабрани за програме менторства и развоја, преноси Ројтерс.
Комисија је саопштила да истражује наводе да ли је компанија Најк прекршила закон тако што је намјерно дискриминисала бијеле запослене и кандидате за посао, укључујући и то да су бијели запослени чешће били отпуштани.
