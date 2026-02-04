Познати глумац убијен на ратишту: Страдао као добровољац?

Извор:
04.02.2026
Познати руски глумац позоришта и филма Николај Ткаченко (36) погинуо је у зони специјалне војне операције у јануару 2026. године.
Познат је по улогама у серијама "Триггер", "ИП Пирогова" и "Нереалити".
О смрти умјетника агенцији ТАСС је потврдио његов колега, глумац Рамиз Алијев.
- Да, (погинуо је у јануару 2026. у зони специјалне војне операције. Не знам детаље, комуницирали смо као колеге - рекао је Алијев.
Његова мајка, Ина, испричала је ТАСС-у да је глумац погинуо још у децембру 2025. године, враћајући се са борбене мисије. Додала је да јој тренутно није позната локација тијела.
Николај Ткаченко је рођен 1. септембра 1989. у Пушкину, у Московској области. Завршио је Позоришни институт Шчукин и од 2021. године играо је у Позоришту савремене драматике.
Глумачку каријеру Ткаченко је започео у серији "Сења и Феђа“, гдје је играо службеника саобраћајне полиције.
Био је познат, у руским оквирима.
Украјински медији наводе да је погинуо код Покровска и да се пријавио као добровољац.
(Курир)
