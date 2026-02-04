Битно: О виском образовању у Републици Српској

Извор:
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о виском образовању у Републици Српској.
За 'Битно' говоре: Драга Мастиловић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањој Луци и Драго Гверић, директор Иновационог центра Бањалука.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
