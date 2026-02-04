Logo
Битно: О виском образовању у Републици Српској

АТВ

04.02.2026

18:27

Фото: АТВ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о виском образовању у Републици Српској.

За 'Битно' говоре: Драга Мастиловић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањој Луци и Драго Гверић, директор Иновационог центра Бањалука.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

