Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Аутор:Весна Азић
04.02.2026
19:30
Коментари:0
Људи који се људи не стиде, а Бога се не боје. Отимање имовине задња је линија одбране. Прешли су је током такозване хармонизације земљишних књига и катастра, уписујући „државу" као власника православних гробаља, капела и цркви.
Покушавајући тако да нам одузму оно најсветије и перфиднo "увуку" термин државне имовине. Држава нема имовину. Тај термин не постоји, јасан је први човјек РУГИП-а. Све је то политичка ујдурма.
"Оформићемо на територији цијеле Републике Српске у свих наших 64 организационе јединице, биће задужена особа која ће се бавити хармонизацијом и прописима ФБиХ, прописа, кантона да прате које општине су сљедеће. Има доста имовине, ми покушавамо алармирати ако људи на неки начин не желе ту имовину да препишу на СПЦ да она располаже с њом, а не да препусте и да они уписују како уписују", каже Драган Станковић, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
Подршка и од Правобранилаштва Српске. Раме уз раме са институцијама Српске ставиће на располагање струку како би помогли Србима из Федерације. На неуставност су указивали и раније. Подсјећају и на покушаје уписа културног и духовног блага, попут Чајничког јеванђеља, као „националног блага БиХ".
"У најмању руку нису уставни и ми ћемо предузимати одређене радње поводом тога. То је прије свега закон о земљишним књигама ФБиХ, затим уредба о излагању на јавни увид података премјера и катастарског класирања, земљишта, правилник о поступању у земљишнокњижним стварима", каже Милан Радујко, замјеник правобраниоца Републике Српске.
Српска неће стајати по страни и гледати како се историја брише гумицом. Ускоро ће за исти сто сјести институције Српске, представници епархија СПЦ у БиХ и Одбор за заштиту Срба у Федерацији. Усклађивање евиденција Српска је урадила давно. Споро и скупо, али пажљиво, водећи рачуна о сваком човјеку и свакој вјерској заједници.
"Такође смо донијели одлуку да покренемо оцјену уставности Закона о земљишним књигама ФбиХ пред надлежним судом. Адвокатска комора позваће адвокате да се ставе на располагање СПЦ и српском народу, а предузећемо и друге активности ради заштите српске имовине", каже Горан Селак, министар правде Републике Српске.
"То нас је оквирно коштало око 200.000 КМ мјесечно. Био је то спор, мукотрпан процес, али посебна пажња се обраћала на права свих људи који су били уписани у неку од тих евиденцијa. Посебна пажња се обраћала и на уписе када су била у питању права вјерских заједница", каже Далибор Панић, генерални секретар Влада Републике Српске.
Јасно је да је дошло до повреде људских права и права власништва. Све је то довело до несигурности Срба у Федерацији, категорични су из Адвокатске коморе Српске. Кажу и да у политичком дијелу неће учествовати. Допринос ће дати у правном смислу кроз подршку и помоћ онима који је потраже. Јер, гробови, цркве и капеле нису само земља. Коријени су то. А народ без коријена, зна се, лако je ишчупати''.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
38 мин0
БиХ
40 мин0
БиХ
45 мин0
Хроника
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч2
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму