Изненађење за пензионере: Исплата већ почиње

Аутор:Стеван Лулић
04.02.2026
15:23
Коментари:0
Иако је исплата увећаних јануарских пензија у ФБИХ била најављена за четвртак, корисницима је данас, сриједа 04.02.2026, стигло изненађење.
Наиме, Федерално министарство финансија осигурало је средства и већ је започета исплата јануарских пензија, које су увећане за 11,2 посто у складу са измјенама и допунама.
Регион
Огласила се хрватска водитељка: Проговорила о списку дјевојака из Загреба за Епстајна
Средства су уплаћена банкама и поштама. Пензионери који примања остварују путем банковних рачуна већ од сутра ће располагати увећаним износима пензија, док ће пензионерима који пензије примају путем чека увећани износи бити достављени наредних дана.
"Овом исплатом започиње примјена новог законског рјешења, а важно је нагласити да ниједном од 465.000 пензионера у ФБиХ пензија није смањена, свим корисницима пензије су повећане. Према одлуци о аконтативном усклађивању, најнижа пензија повећана је на 666,40 КМ, загарантована пензија износи 795,31 КМ, док је просјечна самостална пензија 841,98 КМ, а највиша 3.332 КМ. Увећане су и све остале пензије у складу са Законом", кажу у Министарству и додају:
"За пензионере који право на пензију први пут остварују током 2026. године, закон је дефинисао минималне износе старосне пензије у зависности од дужине пензијског стажа и уплаћених доприноса. На тај начин уведен је праведнији и прегледнији систем обрачуна, који вреднује године рада и уплаћене доприносе".
Минимални износи старосне пензије за оне који ће се пензионисати од ове године са 20 година стажа је најмање 434,38 КМ, од 20 до 25 година стажа најмање 470,58 КМ, од 25 до 30 година стажа најмање 506,78 КМ, од 30 до 35 година стажа најмање 542,98 КМ, од 35 до 40 година стажа најмање 615,37 КМ и 40 и више година стажа најмање 687,77 КМ.
БиХ
ЕУ одгодила пуну примјену ЕЕС система
"За кориснике породичне и инвалидске пензије, којима је одређен износ најниже пензије, законом је прописано да она не може бити нижа од 651,57 КМ. Наведени износи представљају минималне гарантоване износе, док стварна висина пензије зависи од укупног радног стажа и висине плата током радног вијека, те у многим случајевима може бити и знатно виша", наводе из Министарства.
Федерални министар рада и социјалне политике Аднан Делић раније је рекао да се, у времену изражених демографских изазова и убрзаног старења становништва, већина земаља одлучује за повећање старосне границе за одлазак у пензију.
"ФБиХ није ишла тим путем, већ је кроз измјене закона омогућила другачији модел који истовремено штити систем и оставља могућност останка на тржишту рада и након 65. године за оне који то желе. Циљ ових измјена је дугорочна стабилност пензионог система, заштита права садашњих пензионера и сигурност будућих генерација", наведено је у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму