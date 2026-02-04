Logo
Ускоро почиње Васкршњи пост: Ово су правила, трајање и припремне недјеље

04.02.2026

12:21

Ускоро почиње Васкршњи пост: Ово су правила, трајање и припремне недјеље
Фото: ATV

Васкршњи, односно Велики или Часни пост, у 2026. години почиње 23. фебруара, а завршава се 11. априла, уочи Васкрса.

Ријеч је о покретном посту, чији почетак зависи од датума Васкрса, и који се сматра најважнијим периодом духовне припреме у православној години.

Правила исхране током Великог поста

Током Васкршњег поста вјерници се уздржавају од:

-меса

-јаја

-млијека и млијечних производа

-свих намирница животињског поријекла

Шта је и када дозвољено

Вино и уље

– суботом и недјељом, као и на празник Светих четрдесет мученика – Младенце

Риба

– искључиво на Благовијести и Цвијети

Пост „на води“

– у свим осталим данима

Посебно строго пости се сриједом и петком, док се осталим данима, уз благослов духовника или парохијског свештеника, пост може разријешити на уље.

Припремне недјеље пред Велики пост

Православна црква вјернике уводи у пост постепено, кроз четири припремне недјеље, које имају снажан духовни значај:

-Недјеља о царинику и фарисеју

-Недјеља о блудном сину

-Недјеља месопусна

-Недјеља сиропусна (Бијела недјеља)

Ове недјеље служе као духовни путоказ и позив на унутрашњу припрему, а не само на промјену начина исхране.

Недјеља о царинику и фарисеју – почетак духовне припреме

Прва припремна недјеља пред Васкршњи пост носи назив Недјеља о царинику и фарисеју и означава почетак припреме за Велики пост. Она је почела 2. фебруара.

Црква у овој седмици намјерно укида уобичајени пост, како би се вјерници сачували од фарисејског размишљања и хвалисања постом.

Њен смисао заснива се на јеванђељској причи која упозорава да:

-смирење представља темељ сваке врлине

-гордост је коријен сваког гријеха

Фарисеј, који се хвали својим постом и дјелима, показује како вјера без љубави постаје пука форма. Насупрот њему, цариник, свјестан својих слабости, пред Богом стоји скрушено и искрено се каје.

Због тога се већ на самом почетку припреме за пост јасно наглашава да није пост оно што спасава, нити строго придржавање правила без унутрашње промјене. Пост има смисла само ако је праћен смирењем, молитвом и престанком осуђивања других.

Ова припремна недјеља има и посебно мјесто у црквеној пракси.

Током овог периода у богослужењу почиње да се користи књига Триод, а на васкршњим јутрењима пјевају се покајни тропари, са циљем да се у човјеку пробуди најважнији вид покајања – смирење.

Трапава седмица – зашто се не пости сриједом и петком

Трапаве седмице су посебни периоди у православном црквеном календару током којих Црква разријешава пост — чак и онда када су то иначе обавезни посни дани (сриједа и петак).

Иако нема поста у сриједу и петак, причешће је могуће, али уз претходну духовну припрему.

Недјеља о царинику и фарисеју која је почела 2. фебруара јесте трапава седмица, посебан период у црквеном календару током којег:

-се не пости ни сриједом ни петком

-укида се уобичајени пост како би се вјерници сачували од лицемјерја и хвалисања постом

Иако нема поста, причешће је могуће, али уз претходну духовну припрему.

Пост као пут унутрашње промјене

Црква већ на самом почетку припреме јасно наглашава да није пост тај који спасава, нити строго придржавање правила без унутрашње промјене.

Истински смисао поста огледа се у:

-смирењу

-молитви

-покајању

-престанку осуђивања других

Током овог периода у богослужењу почиње употреба књиге Триод, а пјевају се покајни тропари чији је циљ да у човјеку пробуде најдубљи облик покајања – смирење срца.

Често постављана питања о Васкршњем посту 2026

Када почиње и када се завршава Васкршњи пост 2026?

Васкршњи пост у 2026. години почиње 23. фебруара, а завршава се 11. априла, уочи Васкрса.

Колико траје Велики пост?

Велики пост траје 48 дана и представља најдужи и најстрожи пост у Православној цркви.

Шта се не смије јести током Васкршњег поста?

Током поста забрањене су све намирнице животињског поријекла:

месо, јаја, млијеко, сир и остали млијечни производи.

Када је дозвољена риба у Великом посту?

Риба је дозвољена само два дана: на Благовијести и на Цвијети.

Када су дозвољени уље и вино?

Уље и вино дозвољени су суботом и недјељом, као и на празник Светих четрдесет мученика – Младенце.

Да ли се пости сриједом и петком у припремним недјељама?

Током трапаве седмице не пости се ни сриједом ни петком, иако су то иначе посни дани.

Шта је трапава седмица?

Трапава седмица је период у којем Црква разријешава пост како би вјернике сачувала од формализма и хвалисања постом.

Може ли се причестити ако се не пости сриједом и петком?

Да, причешће је могуће, али уз претходну духовну припрему и по савјету духовника.

Који је духовни смисао Васкршњег поста?

Смисао поста није само у уздржању од хране, већ у смирењу, молитви, покајању и промјени начина живота.

Да ли је пост обавезан за све православне вјернике?

Пост је обавезан за све православне хришћане, али се увијек прилагођава здравственом стању и духовним могућностима појединца, уз благослов свештеника.

Vaskršnji post

православље

vjera

