Радници Жељезница траже веће плате

Извор:
СРНА
04.02.2026
11:39
04.02.2026
11:39
Синдикалне организације које дјелују при "Жељезницама Републике Српске" траже да радницима плате буду изједначене са најнижом републичком, те најављују да ће у супротном покренути све видове синдикалне борбе, укључујући и обуставу рада.
Синдикалци траже и усаглашавање платних разреда колективним уговором и, како кажу, увођење реда у пословање ове компаније.
Предсједник Синдиката машиновођа Републике Српске Симо Цвјетковић рекао је новинарима да су о положају радника и ситуацији у "Жељезницама" данас током паузе обавили информативни разговор са радницима у Добоју, те најавио да ће то сутра бити урађено у Бањалуци, а у петак, 6. фебруара у Приједору.
Цвјетковић је најавио да ће синдикати, након обављеног разговора са жељезничарима у Добоју, Бањалуци и Приједору, своје закључке поново доставити новоизабраној Управи "Жељезница Републике Српске" и затражити од њих да наредне седмице буде одржан заједнички састанак о овим проблемима, а у супротном покрећу све видове синдикалне борбе.
Потпредсједник Синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности Републике Српске Горан Петковић упозорио је да најстручнији извршни радници напуштају "Жељезнице" у околностима када ова компанија има 400 радника мање него што је предвиђено систематизацијом коју је током реструктурисања нормирала Свјетска банка.
Он каже да је разочаран што, иако позвани да се обрате радницима, овом скупу нису присуствовали чланови Управе "Жељезница".
