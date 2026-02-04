Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија

Извор:
АТВ
04.02.2026
10:41

Директор Федералног фонда/завода за ПИО Халил Субашић говорио је о посљедњим измјенама Закона о ПИО, одрживости пензионог система у ФБиХ, али и шта у суштини промјене значе за нове пензионере и колико ће примати минималну пензију по новом закону.
Субашић објашњава да се најзначајније измјене у новим измјенама Закона односе на измјену члана 79. Закона, којим је прописано да се пензије усклађују два пута годишње - 1. јануара и 1. јула.
"Усклађивање се врши према формули која комбинује раст индекса потрошачких цијена и раст бруто плата у ФБиХ, у омјеру 60:40 или 40:60, у зависности од тога који је показатељ повољнији за пензионере. Нова формула за усклађивање пензија у ФБиХ, која комбинује раст индекса потрошачких цијена и раст бруто плата у омјеру и увијек примјењује најповољнији показатељ за пензионере, представља једно од најправеднијих рјешења у региону. Овај модел омогућава да пензије не само да прате инфлацију, него и раст стварних прихода у привреди, чиме се знатно побољшава заштита положаја пензионера у ФБиХ у односу на класичне моделе гдје се пензије усклађују само једном годишње или само према једном параметру (нпр. инфлацији). Такав приступ резултира већим и стабилнијим растом пензија за кориснике, чиме се ФБиХ истиче у контексту законодавства о пензијском систему у окружењу", наводи Субашић за "Кликс".
Подсјећа да је на основу ове одредбе, Управни одбор Федералног завода ПИО донио Одлуку о аконтативном усклађивању пензија од 1. јануара 2026. године у износу од 11,2%, на коју је Влада ФБиХ дала сагласност.
Тиме је најнижа пензија повећана са 599,28 КМ на 666,40 КМ, а повећање је примијењено већ на исплату пензија за јануар 2026. године, а које ће бити петог фебруара 2026. године.
"Након објаве службених података Федералног завода за статистику Управни одбор ће донијети одлуку о коначној стопи усклађивања пензија почев од 01.01.2026. године", наводи Субашић.
Подсјетио је да је измјенама члана 81. Закона успостављен нови систем најниже старосне пензије, који је директно везан за дужину пензијског стажа и одређује се као проценат просјечне пензије исплаћене за децембар претходне године.
"За осигуранике са мање од 20 година пензијског стажа прописано је да најнижа старосна пензија не може бити нижа од 60% тог износа, док се за осигуранике са дужим стажом овај проценат постепено повећава, све до најмање 95% за оне са 40 и више година пензијског стажа. Ово право се примјењује на све кориснике чија је обрачуната пензија нижа од законом утврђеног минимума, чиме се осигурава додатна заштита пензионера са нижим примањима. Загарантована пензија припада осигураницима са 40 и више година стажа осигурања и износи 841,98 КМ, а утврђена је на основу просјечне пензије из децембра 2024. године, увећане за сва припадајућа повећања", наводи Субашић.
Истиче да када је ријеч о породичним и инвалидским пензијама, закон гарантује исплату најмање 90% просјечне пензије, односно 651,57 КМ, уз посебна правила за кориснике који право остварују иза умрлог корисника пензије, којима се гарантује исплата најнижег износа пензије који је припадао умрлом кориснику.
Истовремено, највиша пензија ограничена је на износ пет најнижих пензија и тренутно износи 3.332 КМ.
"Овдје је потребно нагласити да пензија може бити већа од законског минимума. Конкретније, уколико је осигураник током 15 година рада остваривао плату у износу од двије просјечне плате за сваку годину рада, очекивана пензија за 15 година стажа би била у износу од 789 КМ, за 20 година рада, са оствареним платама у наведеним износима, очекивана пензија би износила 1.052 КМ, за 25 година рада, са тако оствареним годишњим платама, очекивана пензија би износила 1.315 КМ, за 30 година рада, очекивана пензија би износила 1.578 КМ, за 35 година рада, очекивана пензија би износила 1.841 КМ и за 40 година стажа, очекивана пензија би износила 2.104 КМ", објаснио је Субашић.
Укупан број пензионера који су остварили право из пензијског и инвалидског осигурања у 2025. години, а немају навршених 40 година пензијског стажа износи 34.570, што је за 1,31% мање у односу на број пензионера који је по истом основу остварио пензионо право у 2024. години.
"Током 2023. године имали смо процентуално највеће повећање броја пензионера који су остварили право на пензију са мање од 40 година пензијског стажа и износио је 34.715 , што је за 25,83% више у односу на 2022. годину. Основни разлог великог повећања је рјешавање великог броја заосталих предмета који су наслијеђени из протеклог периода. Појачаним ангажманом и унапређењем пословних процеса у домену рјешавања, успјели смо направити значајан искорак у овом сегменту", казао је Субашић.
Даље истиче, да у контексту наведеног, током 2024. године у право је уведено 35.027 пензионера по наведеним критеријумима. Наводи да су успоставили континуитет рјешавања свих приспјелих захтјева из текуће године уз смањивање броја предмета из ранијих периода и тај континуитет настојимо одржати и у будућности.
"Број нових пензионера који су уведени у пензионо право са 40 година стажа осигурања или пензијског стажа износи 5.708, што представља 16,51% укупног броја пензионера који су стекли право на пензију током протекле године. Исто тако, минималну пензију је у протеклој 2025. години остварило укупно 11.527 корисника, што је у односу на 2024. годину мање за 5,78% када је уведено у право 12.234 корисника минималне пензије. Имајући у виду да одређени број пензионера изађе из права (због смрти, запослења и сл.), то се број пензионера у 2025. години повећао за 11.232", казао је Субашић.
"Наше пројекције показују да ће број радника, који ће примити минималне пензије у 2026. години, бити приближан броју остварених минималних пензија у 2025. години, односно оквирно 11.200 корисника, што представља око 30 % од укупног броја нових пензионера које ћемо увести у право током 2026. године", открио је Субашић.
Даље открива да обзиром да је измјенама и допунама члана 81. Закона о пензијском и инвалидском осигурању предвиђено више категорија минималне пензије, према подацима са којима располажемо 4.700 особа са оствареним пензијским стажом до 20 година ће имати пензију од 434,38 КМ у првој половини 2026. године, односно 456,10 КМ након усклађивања пензија од 01.07. ове године.
"Даље, 2.200 будућих пензионера, са висином пензијског стажа од 20-25 година, ће остварити право на пензију до 470,58 КМ у првом полугодишту ове године, односно 494,11 КМ до краја године. Остале распоне од 542,78 КМ до 687,77 КМ у првој половини године ће остварити укупно 1.390 садашњих запосленика чији се пензијски стаж креће у распону од 25-40 година. Породичне и инвалидске пензије, које износе 90% од просјечне пензије, према нашим прогнозама, оствариће 1.687 будућих пензионера", казао је Субашић.
Такође, наглашава, да се измјенама закона не дира у стечена права корисника нити се мијења начин обрачуна пензије који право остварују у 2026. години. Пензија се и даље обрачунава према важећој формули.
"Потребно је истаћи да су паралелно са измјенама Закона о ПИО, усвојена и три закона којима се уређује повољније пензионисање одређених категорија: добитника ратних признања, бранилаца и ратних војних инвалида. Овим измјенама омогућено је остваривање права на пензију под повољнијим условима, уз гарантовану најнижу пензију у износу од 666,40 КМ. Посебно је важно истаћи да измјене Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца омогућавају корисницима пријевремене повољније старосне пензије да од 1. јануара 2026. године истовремено раде и примају пензију, без обуставе исплате. Такође, ратним војним инвалидима са инвалидитетом од 60% и више, утврђеним искључиво по основу рањавања, омогућено је, почев од 01.01.2026. године, по наведеном основу и остваривање права на пензију", објаснио је Субашић.
