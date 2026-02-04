Logo
Large banner

Запаљен локал у центру града

Извор:

Телеграф

04.02.2026

10:22

Коментари:

0
Запаљен локал у центру града
Фото: Pixabay

Становнике самог центра Београда јуче је узнемирила снажна детонација.

Према првим информацијама, угоститељски објекат у Каларчевој је изгорио, а испитује се шта се догодило.

Hapšenje, lisice

Свијет

Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Инцидент се догодио у раним јутарњим сатима, а према тренутно доступним информацијама, нема повријеђених особа, будући да у тренутку експлозије у локалу и у његовој непосредној близини није било никога.

Незванично, власник објекта брзе хране "Залтиборска фантазија" је бивши супруг пjевачице Каје Остојић.

Дјеца

Свијет

Брат и сестра упали у хладан поток, није им било помоћи

У локалу је изгорио шанк.

Подијели:

Тагови:

Београд

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Жесток удес у центру Бањалуке: Предњи дио аута смрскан

48 мин

0
Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

Свијет

Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

49 мин

0
Снови спавање момак кревет

Занимљивости

У ова три знака рађају се највеће љенчине

51 мин

0
Чоколада

Друштво

Путујете преко границе и имате чоколаду: У овом случају ће вам присјести

52 мин

0

Више из рубрике

лото добитник

Србија

Проговорио лото милионер: Ово је Дејан који је освојио 7 милиона, послије 4 године услиједио велики шок!

13 ч

0
Покушај отмице у Новом Саду? "Мушкарац тјерао ђака да уђе у његов ауто, виђен око школе"

Србија

Покушај отмице у Новом Саду? "Мушкарац тјерао ђака да уђе у његов ауто, виђен око школе"

19 ч

0
Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

Србија

Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

1 д

0
Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу

Србија

Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Одузета два аутомобила, возачи имају више од 28.000 КМ неплаћених казни

10

55

Ако вам се коса брзо масти зими ову грешку вјероватно правите сваки дан

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner