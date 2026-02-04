Запаљен локал у центру града

Извор:
Телеграф
04.02.2026
10:22
Становнике самог центра Београда јуче је узнемирила снажна детонација.
Према првим информацијама, угоститељски објекат у Каларчевој је изгорио, а испитује се шта се догодило.
Инцидент се догодио у раним јутарњим сатима, а према тренутно доступним информацијама, нема повријеђених особа, будући да у тренутку експлозије у локалу и у његовој непосредној близини није било никога.
Незванично, власник објекта брзе хране "Залтиборска фантазија" је бивши супруг пjевачице Каје Остојић.
У локалу је изгорио шанк.
